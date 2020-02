Stadt muss Wahlbezirke in Meschede und Freienohl neu ordnen

Meschede/Freienohl. Eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in NRW hat Auswirkungen auf Wahlbezirke in Meschede und Freienohl.

Auch im Mescheder Stadtgebiet müssen sich bei der Kommunalwahl am 13. September einige Bürger umorientieren: Ihnen werden neue Wahllokale zugewiesen, in denen sie künftig wählen können.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in NRW, wonach die Stimmbezirke annähernd gleich große Einwohnerzahlen haben müssen – erlaubt ist künftig nur noch eine durchschnittliche Abweichung von 15 Prozent gegenüber bislang 25 Prozent. Das führt zu Verschiebungen in Meschede und in Freienohl.

Neuer Wahlbezirk

Die Wähler in den Straßen Sommerkamp und Unterer Handweiser in Meschede, die bislang in der Fachhochschule abstimmen konnten, werden nun dem Wahlbezirk beim Landesbetrieb Straßenbau zugeteilt.

Die gesamte Kolpingstraße wandert zum Wahlbezirk Blickpunkt (bisher Rathaus-Bürgerbüro). In Freienohl gibt es abschnittsweise Veränderungen: Die Menschen an Ruhrufer, Konrad-Adenauer-Straße 1 bis 11, Im Ohl 19, Breiter Weg 10 bis 33 wählen künftig nicht mehr in der Grundschule, sondern in der Kreuzkapelle. Die Hauptstraße 42 bis 74 wählt dafür in der Grundschule und nicht mehr im Bürgerbüro.