St.-Walburga-Hauptschule in Meschede

St.-Walburga-Hauptschule Meschede

walburga-hauptschule.de

Motto: Miteinander und Füreinander!

Schulleiterin: Margot Freise

Schülerzahl: 215

Lehrer und Referendare: 22

Klassenzahl in der S 1: 11

Schulbeginn: 7.35 Uhr

Anmeldetermine: 17. Februar bis 13. März, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung

Betreuung und Verpflegung: 13Plus-Betreuung (Hausaufgabenhilfe, Sport/Freizeitangebote) Pausensport; eine Schulsozialarbeiterin

Unterrichtsausfall: „Kein Ausfall in Klassen 5 und 6“

Individuelle Förderung: Offene, kooperative Unterrichtsformen; Diagnoseverfahren; Förderplanung in Mathematik, Deutsch und Englisch; Lernstudio Klasse 5/6.

Sprachförderung: Deutsch als Zweitsprache, Sprachbildungskonzept zur sprachlichen Bildung aller Schüler; AGs und Projekte: Roboter-AG; Teilnahme an Wettbewerben; Projekte zur interkulturellen Verständigung; Schülergenossenschaft in Kooperation mit der Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede; Juniorwahlprojekt.

Berufsorientierung: Von Anfang an; Potenziale ermitteln; Kooperation mit verschiedenen Betrieben; WP-Gruppe Robotik; Einblick in Berufe und Branchen durch Einsatz von Berufsmobilen; Schule trifft Auszubildende; praxisorientierter Unterricht im Betrieb.

Schwerpunkte/Profile: Orientierungsstufenkonzept; Berufsorientierung; Ausbildung sozialer Kompetenzen; Förderung von Demokratieverständnis; Langzeitpraktikum Klasse 10A.