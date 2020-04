Sparkasse: Einschränkungen beim Bargeld für ein Wochenende

Meschede/Schmallenberg/Finnentrop. Kunden der Sparkassen in Meschede und Schmallenberg sollten sich mit Bargeld eindecken. Es kommt zu Einschränkungen aufgrund der Fusion.

Zum 1. August 2019 hatten sich die Sparkassen Meschede, Schmallenberg und Finnentrop zusammengeschlossen. Nun werden an dem Wochenende vom 17. bis 19. April die Datenbestände zusammengeführt. Für die Sparkasse Mitten im Sauerland wird sich nun erweisen, ob die intensiven Vorbereitungen für den technischen Zusammenschluss der ehemals selbständigen Sparkassen erfolgreich waren.

Kreditkarten können genutzt werden

Während der Zusammenführung der Daten kommt es für die Kunden der Sparkasse Mitten im Sauerland in der Zeit vom Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. April, im In- und Ausland bei Ein- und Auszahlungen zeitweise zu Einschränkungen. Auch beim Einsatz der Sparkassen-Card im Handel kann es an dem Wochenende zu Störungen kommen. Die Kreditkarten sind nicht betroffen und können das ganze Wochenende eingesetzt werden. Das Online-Banking und die Sparkassen-Apps stehen nicht zur Verfügung.

Die Kontoauszugsdrucker und Selbstbedienungsgeräte können nur eingeschränkt genutzt werden. Für diese Einschränkungen, die sich nicht vermeiden lassen, bittet die Sparkasse um Verständnis. Peter Schulte, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, bedauert die einmaligen Einschränkungen an dem „Technischen Fusionswochenende“ sehr und empfiehlt daher, dass „die Kundinnen und Kunden auf „Nummer sicher“ gehen und sich für das Umstellungswochenende mit ausreichend Bargeld versorgen sollen.

Ab Sonntag gegen 18 Uhr

Am Sonntag, 19. April, sollten ab circa 18 Uhr alle Systeme wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen. Wenn die technische Fusion erfolgreich verlaufen ist, spielt es in Zukunft für die Kunden in Meschede und Eslohe, in Schmallenberg und Finnentrop keine Rolle mehr, in welcher Filiale sie ihre Geldgeschäfte tätigen und an welchen Automaten sie Geldbeträge abheben oder Überweisungen erledigen.

Fragen und Antworten rund um die Fusion sowie weitere Informationen erhalten die Kunden bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unter www.sparkasse-mis.de.