Hoch „Ramesh“ bestimmt das Sauerländer Wetter bis zum Wochenende. Dabei wechseln sich freundliche Phasen mit dichten Nebelfeldern ab und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen zum Wochenende wieder, nachts aber teils leichter Frost.

Das Wetter für das Ruhrtal

Fast schon ungläubig schauten viele von uns am Montagmorgen auf das Thermometer. An der Wetterstation am Hennesee standen um 7 Uhr 16°C, ein Wert, der auch an einem Juli-Morgen recht warm wäre. Bis zum Nachmittag kletterten die Werte hier noch auf knapp 19°C, im Zentrum von Meschede sogar auf 20°C. Damit war es einer der mildesten Novembertage überhaupt. In der Nacht zu Dienstag überquerte uns aber eine Kaltfront und seitdem zeigt sich die Luft wieder normal kühl, so wie man es um diese Jahreszeit erwarten würde.

So liegen die Temperaturen am Donnerstag und am Freitag meist zwischen 9 und 11°C, zum Wochenende steigen sie mit einer Winddrehung auf Süd aber bis auf rund 14 oder 15°C an. Dazu stellt sich, so wie man es bei Hochdruckwetter im Herbst erwarten würde, ein Mix aus Sonnenschein und Nebelfelder ein. Gerade am Donnerstag können die Nebelfelder teils auch recht zäh sein und die Sonne kämpft sich nur hin und wieder hindurch.

Am Freitag sollte sie es dann aber auch ein wenig verbreiteter schaffen, besonders das Ruhrtal entlang stehen die Chancen recht gut. Der sicherste Sonnentag wird aus heutiger Sicht der Samstag sein, welcher kaum noch Nebel bringt. Zum Sonntag können sich bei einem etwas auffrischenden Südwind einige Wolkenfelder dazu gesellen und ein vereinzelter Schauer ist nicht ausgeschlossen.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Auch rund um Schmallenberg und Eslohe startete der November in diesem Jahr ausgesprochen mild. 19°C waren es am Montag an der Martinsschule in Dorlar, selbst die Hunau in rund 800 m Höhe schaffte knapp 14°C. Nun hat sich aber bereits deutlich kühlere Luft breit gemacht und gestern sowie auch am heutigen Morgen hat es die ersten Bodenfröste des Monats gegeben. Diese werden auch in den kommenden Nächten begünstigt, denn unter dem umfangreichen Hochdruckgebiet „Ramesh“ kommt die Luft zur Ruhe und kann sich bei klarem Himmel in den Nächten bis unter den Gefrierpunkt abkühlen. Allerdings steigt in der dunklen und feuchten Jahreszeit dann auch sehr schnell die Gefahr von Nebel und Hochnebel.

Wann genau sich diese Nebelfelder im Laufe des Tages auflösen ist kaum vorherzusagen, am besten stehen die Chancen immer dort, wo der Wind den Berg herabweht und allgemein auf den höchsten Gipfeln. Vor allem am Freitag und am Samstag dreht der Wind auf Südost und dies bedeutet im Herbst und Winter gerade für den Raum Schmallenberg und Eslohe gute Chancen auf viel Sonnenschein. Dazu klettern auch die Temperaturen wieder und erreichen am Samstag für die Jahreszeit wiederum sehr milde 11 bis 14°C.

Ähnlich mild wird es auch am Sonntag, dann können aber einige Wolken mehr dazu kommen, voraussichtlich bleibt es bis auf wenige Ausnahmen trocken.

Trend für die nächste Woche

Die Wetterlage bleibt auch in der kommenden Woche ruhig. Voraussichtlich bestimmt weiterhin ein kräftiges Hochdruckgebiet das Wetter zwischen Schmallenberg und Meschede, Tiefs können unsere Region nicht oder nur sehr abgeschwächt erreichen. Damit bleibt es abgesehen von etwas Nieselregen weitgehend trocken, immer wieder kann sich die Sonne für längere Zeit durchsetzen.

Nach einem milden Wochenende gehen die Temperaturen dazu etwas zurück und erreichen im Laufe der Woche meist zwischen 7 und 11°C. Ein frühwinterlicher Abschnitt mit Schneeflocken und häufigerem Frost ist aber noch nicht zu erkennen.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.