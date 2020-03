Das durchweg sonnige Wetter der letzten Tage geht allmählich zu Ende. Ab dem Donnerstagnachmittag bilden sich einige Wolken, leichte Niederschläge fallen aber erst Samstagabend. Sonntag folgen viele Wolken und etwas Regen und Schneeregen.

Das Wetter für das Ruhrtal

In vielerlei Hinsicht mussten sich die Sauerländer an das Wetter der vergangenen Tage erst einmal gewöhnen. Ein wolkenloser Himmel, Wind aus Ost und Nachttemperaturen im deutlichen Frostbereich hatten wir im vergangenen Winter teilweise noch gar nicht. Das Hoch „Jürgen“, welches sich für dieses Wetter verantwortlich zeigt, hält auch noch ein wenig durch, wenn er sich auch einige Schönheitsfehler gefallen lassen muss.

So startet der Donnerstag noch verbreitet sonnig oder sogar wolkenlos. Zum Nachmittag bilden sich aber erstmals seit vergangenem Samstag wieder einige Quellwolken, die die Sonne auch mal verdecken. Die Temperaturen steigen trotz der Wolken aber im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas an. Sie erreichen rund um Meschede mal wieder zweistellige Werte um 10°C und durch den nachlassenden Wind fühlen sich diese Werte doch ein wenig frühlingshaft an.

Dieser Trend setzt sich zum Freitag und Samstag noch weiter fort. So nehmen zum einen die Wolken zu und die Sonne kann sich nur noch zeitweise durchsetzen, zum anderen steigen die Temperaturen aber weiter an und liegen an beiden Nachmittagen zwischen 11 und 14°C. Sonntag kommt dann aber der nächste Rückschlag, dazu sind die Wolken teils dicht und es regnet etwas.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Bis auf rund -7°C sanken die Temperaturen in den vergangenen Nächten beispielsweise an unseren Wetterstationen in Reiste und in Oberkirchen. Eine solche Temperatur wurde im Winter nur in einer kurzen Phase Ende Januar mal erreicht, ansonsten verlief dieser ja überaus mild und oft regnerisch mit stürmischem Wind. Die kommenden Tage bis einschließlich zum Samstag bleiben in Sachen Wetter weiterhin sehr ruhig.

Die Sonne muss sich, anders als zuletzt, den Platz am Himmel aber mit einigen Wolkenfeldern teilen. Diese machen sich erstmals am Donnerstagnachmittag bemerkbar und nehmen am Freitag an Größe zu. Es bleibt aber trotz dessen weiter trocken und die Temperaturen legen eine Schippe oben drauf. Aufgrund des nachlassenden Ostwindes steigen die Temperaturen verbreitet über 10°C, nur zwischen Hunau und Rhein-Weser-Turm bleibt es mit 8 oder 9°C etwas frischer.

Die Nächte sind insgesamt deutlich milder als zuletzt, nur in einigen geschützten Tallagen ist noch mit Luftfrost zu rechnen. Eine deutliche Änderung der Lage ergibt sich dann wieder ab Samstagabend. Erste Regenschauer ziehen durch und diese nehmen am Sonntag an Häufigkeit noch deutlich zu. Mit den Schauern kommt kältere Luft an und so sinkt die Schneefallgrenze im Laufe des Tages bis in mittlere Lagen ab. In unseren Höhenlagen kann sich so durchaus nochmals eine dünne Schneedecke bilden.

Trend für die nächste Woche

Der Frühling hat weiterhin Pause. Nach letzten Schneeschauern in der Nacht zu Montag setzt sich die Sonne am Tag aber immer besser durch. Trotzdem bleiben die Temperaturen bis zur Mitte der nächsten Woche im Keller. Tagsüber sind kaum mehr als 2 bis 6°C möglich und bei klarem Himmel wird es in den Nächten überall frostig kalt.

In einigen Tallagen kann es sogar wieder unter die Marke von -5°C hinab gehen. Erst im weiteren Verlauf der Woche ist dann wieder mit einer allmählichen Milderung zu rechnen. Richtiges Frühlingswetter ist dies aber noch nicht. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.