Nasses und meist mildes Tiefdruckwetter hat diesen Monat bisher geprägt und daran wird sich auch nicht mehr viel ändern. Über das Karnevalswochenende hinaus bleibt es unbeständig, häufig nass und teilweise wieder sehr windig.

Das Wetter für das Ruhrtal

Wirklich erfreut haben dürfte das Wetter im Februar bisher kaum jemanden. Weder Sonnenanbeter noch Wintersportler sind auf ihre Kosten gekommen, hinzu kam die Aufregung durch die Stürme „Sabine“ und „Victoria“. Einzig der Wasserhaushalt und damit die Natur dürften sich glücklich schätzen. Bereits nach zwei Dritteln des Monats ist die normale Regenmenge verbreitet überschritten (Station am Städtischen Gymnasium in Meschede bereits mit knapp 100 Litern).

Damit ist zumindest ein gewisser Teil der Trockenheit aus den vergangenen beiden Jahren wieder ausgeglichen und eine etwas bessere Grundlage für den anstehenden Sommer geschaffen. In den kommenden Tagen kommen noch weitere Niederschläge dazu, an Altweiber wird es zur Freude der Jecken aber nur wenige Tropfen geben. In der Nacht zu Freitag zieht dann aber ein neues Niederschlagsgebiet über die Region, wieder fällt nur in den höchsten Lagen etwas Schnee, im Tal bleibt es bei Regen.

Es folgt ein meist trockener Tag, die Temperaturen erreichen meist um 6°C. Für das Karnevalswochenende sieht es insgesamt nach windigem und mildem Wetter aus. Während es am Samstag nur wenig regnet kann es am Sonntag teils auch kräftige Niederschläge geben. Ein neuer Sturm ist möglich.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Immerhin – rund fünf Stunden Sonnenschein sind im Schmallenberger Sauerland von Donnerstag bis zum Sonntag möglich. Die besten Chancen auf einige längere Aufhellungen bestehen dabei am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag. In dieser Zeitspanne ist es auch meist trocken, am Altweiberdonnerstag können vor allem nahe des Rothaarkammes noch einige Regentropfen fallen.

Der Großteil des Tages sollte aber in der Region meist trocken vonstatten gehen. In der kommenden Nacht zieht dann ein neues Regenband über die Region hinweg, anfangs regnet es dabei auch in den höchsten Lagen, gegen Mitternacht kann es ab 600 m Höhe nochmals 1-3 cm Neuschnee geben. Dazu frischt der Wind kurzzeitig erneut stürmisch auf, Böen können bis zu 80 km/h erreichen.

Wer sich am Karnevalswochenende etwas unter freiem Himmel vorgenommen hat und sich den Tag wählen kann, sollte eher den Samstag nehmen. Dieser bringt nur am Nachmittag leichten Regen. Für den Sonntag stehen die Zeichen aktuell auf nass, mild und windig. Ein kleines, dabei aber recht intensives Randtief zieht über das Sauerland hinweg und bringt wohl den ganzen Tag über Niederschlag, teils kräftig und anhaltend. Bei Temperaturen, die vielfach erneut um 10°C erreichen kann der Wind teils wieder stürmisch auffrischen.

Trend für die nächste Woche

Aus aktueller Sicht dürfen sich die Karnevalisten am Rosenmontag auf eine Wetterbesserung freuen. Bei überwiegend trockenen Bedingungen kann sich auch mal die Sonne blicken lassen. Die Unsicherheit ist hier aber noch recht groß. Ab Dienstag geht es dann aber auf alle Fälle wieder wechselhaft weiter, zum Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze wieder auf 400 bis 500 m Höhe ab und darüber ist etwas Neuschnee möglich. Eine länger andauernde spätwinterliche Phase ist aber genauso wenig wie eine vorfrühlingshafte Wetterlage in Sichtweite.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.