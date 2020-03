Mittags soll es für die meisten Berufstätigen schnell gehen. Gemütlich irgendwo niederlassen, das passiert in den Kantinen. In den Büros wird oftmals am Schreibtisch - nebenbei - gegessen. Wer da Wert auf Qualität bei Zutaten und Zubereitung legt, ist bei den heimischen Metzgern gut beraten - zum Beispiel bei der Fleischerei Brüggemann in der Warsteiner Straße in Meschede.

Das Ambiente

Das Ladenlokal ist aus einer klassischen Fleischerei entstanden, an deren Theke sich auch an einem normalen Wochentag mittags die Kunden drängeln. Der Raum ist praktisch, hygienisch sauber, aber eben nicht gemütlich. Es bleibt auch nicht viel Platz, um sich niederzulassen. Zwar gibt es einen Stehtisch, an dem man auch sein Essen direkt genießen kann, aber das macht kaum jemand. Wir vergeben drei von fünf Sternen.

Gastro -Test Fleischerei Brüggemann: die Bewertung. Foto: WP / hagen

Der Service

Freundlich, flott und kompetent. In der Fleischerei Brüggemann arbeiten Vater und Tochter, Metzgermeister und Ernährungswissenschaftlerin, Hand in Hand. Wer etwas wissen will über Inhaltsstoffe und Zubereitung wird dort immer einen kompetenten Ansprechpartner finden. Alle Gerichte werden zum Mitnehmen in wärmeisolierenden Menüschalen verpackt. Wer abends warm essen will, kann rechtzeitig anrufen, dann legen die Mitarbeiter das gewünschte Gericht bis zur Abholung in die Kühlung. Klar, ist es manchmal so voll, dass man warten muss, und wer zu spät kommt, hat schon mal Pech und erhält sein gewünschtes Gericht nicht mehr. Aber das ist ein Manko mit dem man rechnen muss, wenn alles frisch zubereitet wird. Wir vergeben fünf von fünf Sternen.

„Brüggemanns Mahlzeit“ Rindergeschnetzeltes mit Pfifferlingen, Speck, Butterreis und Salat, auf dem eigenen Teller drapiert. Foto: Ute Tolksdorf

Das Angebot

Grundlage sind zwei bis drei komplette Menüs. Dazu kann man aus verschiedenen Aufläufen, Ragouts, Pfannen, Eintöpfen oder Suppen auswählen. Die Menge bestimmt man dann selbst. Sie wird für die Kosten abgewogen. Außerdem gibt es frische und angemachte Salate sowie jeden Tag ein hausgemachtes Dessert. Erwartungsgemäß gibt es vor allem fleischlastige Hausmacherkost, wie Kassler, Königsberger Klopse, Geschnetzeltes, Cordon bleu oder Schweinebraten mit Kartoffeln, Reis oder Kartoffelpüree. Freitags steht auch Fisch auf der Karte. Und in der Regel findet sich auch ein vegetarisches Gericht. Wir vergeben vier von fünf Sternen.

Der Geschmack

Was isst man beim Metzger? Fleisch. Das haben wir auch für unseren Test getan. Es gab Rindergeschnetzeltes mit Pfifferlingen, Reis in einer wärmeisolierenden Verpackung und dazu einen knackigen Salat mit frischem Eisbergsalat, Radieschen, Gurken und Kräutern. Dazu den Tipp: „Wenn Sie sich das essen warm machen, geben Sie es für den Geschmack besser auf einen Teller“. Das Fleisch war gut durch, schmackhaft zubereitet, die frischen Pilze aromatisch gewürzt, der weiße Reis ein wenig fad. Aber egal, dafür mit einer Soße… zum Niederknien. Da merkt man eben, dass es stimmt, was auf der Homepage steht: „Tütensoßen und Fertigsuppen kommen bei uns nicht in den Topf! Wir kochen täglich frisch mit natürlichen Zutaten; mit Fleisch aus eigener Zerlegung, marktfrischem Gemüsen und Kräutern.“ Wir vergeben vier von fünf Sternen.

Das Rindergeschnetzelte in der wärmisolierenden Verpackung, Nicht schön, aber praktisch. Foto: Ute Tolksdorf

Preis-Leistungs-Verhältnis

Hochwertiges Fleisch vom Metzger ist nicht günstig. Das Menü aus Rindergeschnetzeltem, Pfifferlingen Reis und einem kleinen Töpfchen Salat kostet 6,60 Euro. Das ist angemessen, gehörte in der Woche aber auch zu den teuersten Gerichten. Satt sollte jeder davon werden. Wir vergeben vier von fünf Sternen.

Das Fazit

Der Gang zu Brüggemanns Mittagstisch lohnt sich für alle, die Wert auf qualitativ hochwertige Produkte legen, die gern Hausmannskost essen und - obwohl es auch vegetarische Gerichte gibt - trotzdem Fleisch das liebste Gemüse ist.

>>>HINTERGRUND

- Redaktion testet regelmäßig das gastronomische Angebot in der Redaktion.



- Die Speisen sind selbst bezahlt, die Wertung ist subjektiv.