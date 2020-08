So liefen die Ferienaktionen des Schmallenberger Jugendamts

Schmallenberg. Ferienspaß unter Coronabedingungen - geht das? „Das geht“ lautet das Resümee des Jugendamtes. Das erlebten die Kinder und Jugendlichen.

Eine Menge Spaß, viel Action und zahlreiche coole Outdooraktionen standen in den diesjährigen Sommerferien auf dem Programm des Jugendamtes der Stadt Schmallenberg. Unter besonderer Berücksichtigung der Coronaschutzverordnung und damit einhergehend getroffenen Maßnahmen hat die die Stadt Schmallenberg es ermöglicht, dass Aktivitäten für Kinder und Jugendliche angeboten wurden. An den verschiedenen Freizeitaktivitäten, welche sich immer an bestimmte Altersgruppen richtete, haben rund 200 Kinder und Jugendliche teilgenommen.

Hüttenbauen am Skilift

Nachdem das „Hüttenbauen“ am Skilift Hunau in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil im Rahmen des Ferienprogramms wurde, haben auch dieses Jahr wieder rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Woche lang ihr bauliches Geschick bewiesen. Mit Hammer, Nagel und einer Menge Teamwork wurde aus Brettern eine Hütte zusammengeschreinert.

Abmessen, Absägen und natürlichzielgenaues Versenken der Nägel haben handwerkliche Fähigkeiten in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern herausgefordert. Zudem konnte nach Lust und Laune noch an den Nachmittagsangeboten der Waldpädagogin Janine Priester teilgenommen werden.

Wer mutig war, durfte auch in der Hängematte übernachten. Foto: Jugendamt

Abenteuerübernachtung

Weiter ging es dann mit der Abenteuerübernachtung, welche rund 20 Jugendliche in den Lengenbecker Wald lockte. Die Erfahrung einfach mal unter freiem Himmel in einer Hängematte zu übernachten, stellte für viele Kids ein Highlight dar.

Sicherheitstraining

Zudem fand ein Inlineskating Sicherheitstraining für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt, welches von qualifizierten Trainern der Skateline Paderborndurchgeführt wurde.

Ziel des Workshops war es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Techniken kennen lernen, um sicher zu skaten.

Stadtrallye durch Schmallenberg

Welche Partnerstädte hat Schmallenberg? Wer ist der Floigenkasper? Mit solchen Fragen beschäftigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Stadtrallye durch die Kernstadt Schmallenbergs.

Anhand einer vorbereiteten Rallye wurde in einer bestimmten Zeit versucht,möglichst viele verschiedene Fragen zu lösen. Die Kinder konnten die Stadt näher kennenlernen, Orte und Sehenswürdigkeiten entdecken und selbst auf die Spuren der Stadtgeschichte gehen.

Wanderung nach Grafschaft

Bei der Wanderung nach Grafschaft lösten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele Aufgaben. Mit verbundenen Augen laufen, eine Mutprobe bestehen oder auch bei einem Merkspiel drehte sich alles um die Welt der Indianer.

Im Kickboxcenter Lembcke lernten die Mädchen, sich selbst zu behaupten. Foto: Jugendamt

Selbstbehauptungskurs für Mädchen

Eine Aktion, welche dieses Jahr zum ersten Mal stattfand, war der Selbstbehauptungskurs – nur für Mädchen. Wie trete ich selbstsicher gegenüber Gleichaltrigen auf, wo ist meine eigene Grenze und wie kann ich mich eigentlich selbst schützen, wenn mir jemand zu nahekommt und ich mich vielleicht sogar bedroht fühle.

All diese Aspekte wurden im zweitägigen Kurs mit dem Kickboxcenter Lembcke in Bad Fredeburg erprobt.

Ganztägige Betreuung

Um auch für die Familien ein Angebot zu schaffen, fand in der ersten Augustwoche eine ganztägige Betreuung statt. Am letzten Ferientag haben das Amt für Bildung, Kultur und Sport und das Jugendamt gemeinsam einen Sportsday angeboten. Alle Kinder und Jugendlichen konnten an einem Vormittag an verschiedenen Ständen neue Funsportarten ausprobieren.

Mal auf dem Waveboard fahren, das Gleichgewicht auf dem Indoboard oder der Slacklinehalten, nebenbei eine Runde Lasergewehrschießen oder auch das Jonglieren mit verschiedenen Materialien testen – all diese vielfältigen Sportmaterialien konnten dank freundlicher Leihgabe und Unterstützung des Kreissportbundes ermöglicht werden.