So läuft es im Schmallenberger Jugendtreff sei der Öffnung

Schmallenberg. Sechs Monate war geschlossen, jetzt haben Kinder und Jugendliche wieder eine Anlaufstelle: Wie es klappt und was in den Ferien ansteht.

Fast sechs Monate war der Schmallenberger Jugendtreff geschlossen. Ein Großbrand, ausgelöst in der Küche, sorgte am Rosenmontagmorgen für einen Großeinsatz der heimischen Feuerwehr. Der Jugendtreff war danach unbenutzbar und musste kernsaniert worden. Mit neuen Räumen und einer neuen Leitung in Person von Nicolas Hilkenbach wurde am 20. August wiedereröffnet. Seitdem sind einige Wochen vergangenen: „Aber es läuft wirklich gut, die Stimmung ist super.“

Alle seien neugierig gewesen, wie die neuen Räume aussehen, sagt Hilkenbach: „Es waren wirklich viele Kinder und Jugendliche bei uns zu Gast. Alle wollten sehen, wie der neue Jugendtreff jetzt aussieht.“ Das alles habe natürlich unter den entsprechenden Hygienebedingungen stattgefunden, ergänzt Hilkenbach: „Die Auflagen sind natürlich streng, aber alle ziehen mit und halten sich auch daran.“ Das aufgestellte Hygienekonzept habe sich also auch in der Praxis bewährt, sagt Hilkenbach: „Und wir reflektieren das immer wieder, gehen dabei auch auf die Wünsche und Ideen der Jugendlichen ein.“

Grundstimmung im Jugendtreff ist gut

Aber es sei „schon ein anderes Arbeiten“, sagt Hilkenbach: „Zur pädagogischen Arbeit kommt eben noch die Kontrolle hinzu, ob sich auch alle an die Regeln halten. Die Grundstimmung ist gut, aber natürlich aufgrund der Auflagen etwas anders.“

Der offene Treff wie auch die einzelnen Aktionen zur Eröffnung, das Bowlen in Winterberg oder die Nachtfrequenz seien gut angenommen worden. Dabei wurde der Jugendtreff in einen Escape-Room umgebaut: „Ich glaube gerade zur jetzigen Zeit ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen mit dem Treff eine Anlaufstelle zu bieten.“

Für die Herbstferien habe man sich als Jugendtreff auch wieder besondere Aktionen überlegt. In der ersten Ferienwoche bleibe der Treff von montags bis donnerstags geschlossen, am Freitag, 16. Oktober, wird es dafür von 17 bis 19 Uhr eine Ideenwerkstatt geben: „Wir wollen dann gemeinsam ein neues Logo für den Jugendtreff entwickeln.“ Anschließend wird gegrillt, die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich persönlich vor Ort, per Telefon (02972 6257) oder per Mail (projektfoerderband@web.de) anmelden.

Graffitiworkshop mit Museum für Gegenwartskunst

Am darauffolgenden Samstag findet ein Graffitiworkshop in Kooperation mit dem Museum für Gegenwartskunst aus Siegen statt. Auch in der zweiten Woche bleibt der offene Treff geschlossen, dafür soll es aber vom 19. bis 24. Oktober eine Woche der offenen Tür geben. „Damit wollen wir uns auch gegenüber allen weiteren Interessierten öffnen“, so Hilkenbach.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche sowie Familien, Vereine und Institutionen. Anmeldungen sind über die oben genannten Daten möglich, maximal können sich neun Personen pro Gruppe anmelden. „Nach den Ferien öffnet der Treff dann wieder zu den regulären Zeiten.“