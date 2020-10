So bereitet sich Grafschaft auf steigende Coronazahlen vor

Die Coronazahlen steigen wieder. Doch im Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft fühlt man sich gerüstet. „Wir blicken mit Respekt, aber ohne Panik auf die steigenden Zahlen“, sagt Geschäftsführer Stefan Schumann. „Diesmal sind wir gut vorbereitet.“

Der Hochsauerlandkreis erreicht am Dienstagmorgen einen Inzidenz-Wert der Neuerkrankungen berechnet auf die vergangenen sieben Tage von 31. Es war nicht zu erwarten, dass um den Kreis herum die Zahlen in Olpe und im Märkischen Kreis steigen, und nur die Region davon verschont bleibt. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahlen noch weiter steigen“, sagt Schumann. „Da brauchen wir uns nichts vorzumachen.“ Damit müsse man dann klar kommen. Bei der nächsten Corona-Besprechung am Mittwoch, 21. Oktober, wird das Krankenhaus daher auch über weitere Maßnahmen nachdenken.

Stefan Schumann, Geschäftsführer des Fachkrankenhauses Kloster Grafschaft.

Besuchsregelung

Diese könnten dann auch die Besuchsregelung betreffen. „Bisher darf bei uns pro Patient noch ein Besucher pro Tag kommen“, erklärt Schumann. Auch das habe man aus der ersten Welle gelernt: „Gerade ältere Patienten brauchen den persönlichen Kontakt.“ In den sensiblen Bereichen, also überall dort, wo besonders geschwächte Patienten liegen, müssten die Besucher dann aber auch komplette Schutzkleidung anziehen. Im Moment meldeten sich im Haus regelmäßig verunsicherte Anrufer, die die Besuchsregelungen erfragen, weil sie nicht vergebens nach Grafschaft fahren wollen. „Wir wissen, dass das in anderen Häusern schon strenger geregelt ist.“ Das werde man am Mittwoch, 21. Oktober, besprechen. Und ja , es gibt Covid-19-Patienten in Grafschaft. Wie viele allerdings, das könne er nicht sagen. „Diese Zahlen werden nur zentral vom Gesundheitsamt des Kreises kommuniziert.“

Vorbereitung

Insgesamt habe man „viel aus der ersten Corona-Welle gelernt“, so Schumann. Material und Bettenkapazitäten seien vorhanden. Das interne Bettenmanagement sei so geregelt, dass sich die Klinik sehr schnell auf eine steigende Anzahl an Covid-19 Patienten einstellen könne. „Wir haben zum Beispiel weitere Beatmungsgeräte angeschafft.“ Maximal 50 könne die Klinik jetzt einsetzen, theoretisch sei jedes davon auch zum Intubieren geeignet. „Wir hoffen allerdings, dass das niemals passiert.“ 18 Intensivbetten hatte es in der ersten Akutphase gegeben, für weitere 22 wäre Platz gewesen. Auch diese Zahlen wurden ausgebaut. „Eine Intensivstation haben wir jetzt komplett zur Coronastation vorgesehen. Es gibt eine Isolierstation, und andere Stationsteile können wir bei Bedarf noch zusätzlich erweitern.“ Bisher sei das allerdings nicht nötig und man habe auch keine Operation verschieben müssen.

Masken

Während es in der ersten Welle zeitweilig ein Problem war, genug Schutzmaterialien für die eigenen Mitarbeiter bereitzustellen, ist das nun offenbar kein Problem. „Wir arbeiten in einem abgestuften System von der normalen medizinischen Maske über die FFP2-Maske bis zum Vollschutz mit Visier, Handschuhen und Schutzkittel “, erläutert Schumann. Wer direkt am coronakranken Patienten arbeite, für den habe das Krankenhaus Fullface-Masken mit Virenfiltern angeschafft. „Der Virenschutz beträgt 99,9 Prozent.“ Virenfilter seien in großer Zahl vorhanden und würden ausgetauscht. Die Maske selbst werde desinfiziert. In der ersten Welle hatten sich im Krankenhaus auch infizierte Mitarbeiter krank gemeldet. Das sein zurzeit kein Thema. „Die meisten hatten sich jedoch auch damals außerhalb des Hauses infiziert.“

Wertschätzung

Sehr zuversichtlich blickt Stefan Schumann auch auf die fachliche Kompetenz seiner Mitarbeiter. „Die Kollegen sind vorbereitet.“ Durch den engen Kontakt innerhalb des Netzwerkes führender Pneumologen, seien die Behandlungsstrategien in Grafschaft immer auf dem Stand aktueller Erkenntnisse aus der Klinikpraxis. Gleichzeitig bleibe der Fachkräftemangel weiter ein großes Thema. Es sei wichtig, dass jetzt in Schmallenberg auch dezentral Pflegefachleute ausgebildet würden. „Ich hoffe, dass wir die Früchte in drei Jahren ernten.“ Bis dahin sei es wichtig, immer wieder auf die Bedeutung und die hohe Verantwortung dieser Berufe hinzuweisen. „Die Abende, an denen für das Pflegepersonal in Kliniken und Altenheimen geklatscht wurde, waren richtig, leider ist die Wirkung viel zu schnell verpufft.“

Insgesamt wurden 53 Coronafälle seit dem 25. März im Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft behandelt. Im Mai, zur Zeit eines ersten Fazits, waren es 43.

Mitte April zur Zeit der höchsten Erkranktenzahlen lagen zeitweilig bis zu 16 Coronafälle gleichzeitig in dem Haus.

Von Anfang bis Ende April wurden immer bis zu sechs Corona Patienten auf der Intensivstation versorgt.

Auch zurzeit werden Covid-19-Patienten in Grafschaft versorgt, die Zahlen werden aber nur zentral für den HSK und nicht für einzelne Kliniken herausgegeben.