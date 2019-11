Skigebiet Hunau startet mit Party ins Jubiläumsjahr

Bödefeld. Das Skigebiet Hunau eröffnet in diesem Jahr am 14. Dezember die Saison. Wir verlosen vorab schon mal zwei Tages-Skipässe.

Am 14. Dezember startet das Bödefelder Skigebiet Hunau in die neue Saison. Unsere Zeitung verlost zwei Tageskarten unter unseren Lesern. Wie in den Jahren zuvor wird die Saison mit einer großen Après-Ski-Party in der Skihütte eröffnet. „Traditionell war die Saisoneröffnungsfeier immer am zweiten Weihnachtstag“, erklärt Christian Lingemann, Geschäftsführer der Hunaulift GmbH. „Aber da das Skigebiet am 14. Dezember 1969 eingeweiht wurde haben wir uns in diesem Jahr auf dieses Datum für die Saisoneröffnung geeinigt.“

Diese beginnt offiziell mit einem Sektempfang um 16 Uhr. Auf großen Wänden werden Bilder und Zeitungsartikel ausgestellt auf denen die 50jährige Geschichte des Skigebiets zu sehen ist. Auch einige Exponate aus dem Sauerländer Skimuseum werden hier zu sehen sein.

Nach dem offiziellen Teil, so gegen 17 Uhr, beginnt dann die eigentliche Party. Dabei erwartet die Besucher eine Cocktail-Bar mit karibischem Flair, eine Light-Show, eine Fotobox für schöne Erinnerungen sowie kühle Getränke und leckere Snacks aus der „Küche rustikal“. Im Jubiläumsjahr kosten alle Getränke einen Euro außer Cocktails und Longdrinks.

Zum ersten Mal gibt es auf der Après-Ski-Party Live-Musik. Die Show-Band „AlmEcho“ wird den Partygästen mit „Gaudipower der Extraklasse“ ab 19 Uhr ordentlich einheizen. „Die Jubiläumsfeier soll eine Feier für Alt und Jung werden.“ erklärt Timo Bruno. „Daher wird es auch ruhigere Bereiche in der Hütte geben in denen man sich auch hinsetzen und unterhalten kann.“

Der Eintritt kostet 5 Euro. Unter allen zahlenden Besuchern wird, wie in den Vorjahren auch, eine Saisonkarte für das Skigebiet verlost. „Sollte am 14. Dezember bereits Liftbetrieb möglich sein und die Lifte laufen, brauchen Skifahrer die an diesem Tag an der Hunau Ski gefahren sind natürlich keinen Eintritt zu zahlen“, so Lingemann.

Wer an der Verlosung unserer Zeitung teilnehmen und einen Tagespass gewinnen will, schreibt bitte bitte bis Montag um 11 Uhr eine Mail an gewinnspiel-schmallenberg@westfalenpost.de. Stichwort: Hunau. Viel Glück!