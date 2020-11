Schönheitskur für Erzengel Gabriel in Niedersalwey

Niedersalwey. Detlef Galle aus Niedersalwey baut die Weihnachtskrippe in diesem Jahr zu einer Advents-Krippe. Grund dafür ist auch ein besonderer Fund.

Seit dem Wochenende vorm ersten Advent steht in der St.-Sebastian-Kirche in Niedersalwey bereits die große Krippe. In den vergangenen Jahren wurde sie erst in der Woche vor Weihnachten in der Kirche aufgebaut. Aber in diesem Jahr ist vieles anders - so auch die Kirchenkrippe von Niedersalwey.

Der Küster der St.-Sebastian-Kirche, Detlef Galle, hat aus der Weihnachtskrippe eine Adventskrippe gestaltet. Der Stall und die dazu passende Krippenlandschaft ist wie immer im typischen heimatlichen Stil gestaltet, aber die Figuren stellen in der diesjährigen Adventszeit immer eine andere Szene dar.

Erzengel Gabriel verkündet in NIedersalwey die frohe Botschaft

Zu Beginn der Adventzeit steht dort der Erzengel Gabriel, der Maria verkündet, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Diesen Engel fand der Küster, ebenso wie die im Frühjahr in der Passions- und Osterkrippe aufgebauten Figuren, im Kirchturm „seiner“ Kirche. Der Engel war in einem sehr schlechten Zustand. Aber Detlef Galle brachte ihn in stundenlanger Heimarbeit wieder zum Glänzen und Strahlen. So mussten dem Erzengel Gabriel ein paar neue Hände anmodelliert werden und die komplette Farbgebung erneuert werden, nachdem ihm eine dicke Staubschicht entfernt wurde. Nun steht er in neuem Glanz in der Krippe von Niedersalwey und verkündet der Jungfrau Maria die frohe Botschaft.

Die Herbergssuche

Es folgen in den kommenden Wochen die Verkündigung des Engels an die Hirten auf dem Feld von Bethlehem sowie die Herbergssuche des Paares Maria und Josef - und ab Heiligabend dann das komplette Weihnachtsgeschehen.

Ab dem dritten Adventssonntag steht in der St.-Sebastian-Kirche in Niedersalwey ebenfalls das „Friedenslicht von Bethlehem“. Es kann während der Öffnungszeiten der Kirche mitgenommen werden. In der Kirche stehen dann windgeschützte Kerzen bereit, mit denen man sich das Friedenslicht mit nach Hause nehmen kann.