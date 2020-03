Schneeglätte: Drei Frauen bei Unfall bei Ramsbeck verletzt

Ramsbeck. Auf der Landstraße 776 zwischen Brabecke und Ramsbeck hat sich ein Unfall ereignet. Dabei ist eine Frau aus Schmallenberg schwer verletzt worden.

Auf schneeglatter Straße sind bei Ramsbeck zwei Autos zusammengestoßen. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Auto bleibt auf der Seite liegen

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen um 7.05 Uhr. Laut Polizei in Meschede fuhr eine 19-jährige Schmallenbergerin auf der Landstraße 776 aus Brabecke kommend in Richtung Ramsbeck. Auf der schneebedeckten Straße rutschte das Auto in den Gegenverkehr. Hier stieß die Schmallenbergerin mit dem Auto einer 23-jährigen Bestwigerin zusammen. Anschließend schleuderte das Auto der Schmallenbergerin zurück und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Ihre 19-jährige Beifahrerin sowie die Frau aus Bestwig erlitten leichte Verletzungen.

Alle drei Verletzten wurden durch die Feuerwehr aus Ramsbeck sowie den Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Richtungen gesperrt.