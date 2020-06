Schmallenbergs Schützen bitten zum Drive-in

Schmallenberg. Wenigstens ein bisschen Schützenfest-Stimmung wollen die Schmallenberger verbreiten. Immerhin hätten sie ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert.

Mit einer außergewöhnlichen Aktion will die Schützengesellschaft Schmallenberg unter allen Bürgern ein wenig Schützenfeststimmung verbreiten, denn eigentlich hätte sie in diesem Jahr vom 26. bis zum 29. Juni ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert. Wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus müssen die Schützen nun auf ihr traditionelles Fest verzichten. Um zumindest einen kleinen Teil des Festes aufrecht zu erhalten, bitten sie darum, dass die Häuser an den Schützenfesttagen geflaggt werden. Darüber hinaus wird am Sonntag, 28. Juni, um 10.30 Uhr gemeinsam mit Pfarrer Georg Schröder, wenn es das Wetter zulässt, eine Schützenmesse auf dem Kirchplatz gefeiert.

Drive-in auf dem Schmallenberger Paul-Falke-Platz

Eine besondere Aktion starten Vorstand und Offizierscorps der Schützengesellschaft schon am morgigen Freitag: Unter dem Motto „Drive-in“ werden von 17 bis 21 Uhr auf dem Paul-Falke-Platz an der Stadthalle verschiedene Bierpakete wie „Eierbacken“, „Vogeltaufe“ oder „Horrido“ angeboten. (Hier findet sich der Flyer.) Wiederholt wird das Angebot am Freitag, 26. Juni, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 27. Juni, von 9 bis 14 Uhr. Unter Beachtung der Hygienerichtlinien und für einen reibungslosen Ablauf erfolgt die Zufahrt zum „Drive in“ als Einbahnverkehr.

„Die unterschiedlichen Pakete werden zum Selbstkostenpreis abgegeben“, betont Andreas Droste vom Vorstand. Es gehe nicht darum, Gewinne zu machen, sondern nur darum, ein wenig Schützenfeststimmung zu verbreiten. „Somit haben die Bürger und Bürgerinnen zumindest im privaten Kreis die Möglichkeit, das Schützenfestbier zu genießen und in Gedanken beim Schützenfest zu sein.“ Zu den genannten Terminen kann auch das Jubiläumsbuch zum Preis von 14 Euro käuflich erworben werden.