Schmallenberg. Antonia Gerwin (19) ist in der Ausbildung zur Pflegefachfrau. Die Schmallenbergerin erzählt, wie sie die Stimmung im Krankenhaus erlebt.

„Als Auszubildende zur Pflegefachfrau ist die Pandemie Covid 19 natürlich sehr präsent in meinem Alltag. In der schulischen Phase besuche ich die Verbundkrankenpflegeschule in Meschede, auch dort war die letzten Woche eine komische Stimmung, zeitweise waren wir die einzige Klasse vor Ort.

Die Maske verbirgt die Emotionen

Die praktische Phase absolviere ich momentan im Kloster Grafschaft. Vor allem für die Patienten tun mir die aktuellen Umstände leid. Durch die Masken gehen die Emotionen unter und allgemein geht viel Menschlichkeit verloren, da man nicht mehr so unbeschwert auf die Patienten zugehen kann. Ich hoffe, dass das Ganze bald vorbei ist.

In meinem privaten Leben nervt mich das ganze Thema einfach nur noch, ich freue mich schon darauf, irgendwann wieder feiern gehen zu können und wieder alles machen zu können, was man vorher für selbstverständlich genommen hat.

Immerhin habe ich das Glück, dass ich ein Pferd besitze und man den Reitsport nach wie vor ausüben darf, so bleibt für mich wenigstens ein bisschen Normalität bestehen.“