Schmallenbergerin öffnet Laden mit Andenken aus der Region

Warme Brauntöne, Tische, Boden und Decke aus Holz, eine rustikale Einrichtung - und zahlreiche Hingucker. Beim Betreten des Geschäfts Natur&Gravur in Schmallenberg an der Weststraße fühlt man sich ein wenig wie in einem gemütlichen Wohnzimmer - mit viel liebevoll gestalteter Deko. Erst auf den zweiten und dritten Blick sieht man, welche Vielfalt an Produkten es dort gibt: Schieferherzen und Holzelemente mit Gravur, Dekoartikel, kulinarische Angebote aus dem Sauerland und der Umgebung, Kaffee und Pralinen zum Probieren, erklärt Inhabern Bianca Dohle. Seit September diesen Jahres betreibt die gebürtige Schmallenbergerin ihr eigenes Geschäft an der Weststraße - und erfüllt sich damit einen Traum.

Souvenirs aus dem Sauerland anbieten

Wie es zu der Idee kam, ist einfach erzählt: „Ich fand damals, dass es zu wenige Souvenirs aus dem Sauerland gibt, die typisch für die Region sind - wie zum Beispiel Produkte aus Schiefer oder Holz.“ Bianca Dohle selbst hatte zuvor gerne aus ihren Urlauben Souvenirs für Bekannte und die Familie mitgebracht. „Ich fand es schade, dass es sowas hier nicht gab - für Einheimische und für Urlauber.“

Gesagt, getan: „Ich habe mich dann zuhause hingesetzt und Schieferplatten oder -herzen als Magneten - per Hand bemalt. Später habe ich mir dann noch einen Lasergravierer gekauft, um persönliche Gravuren als Mitbringsel einlasern zu können.“

Persönliche Andenken

Ein kleiner Einblick in das Geschäft an der Weststraße. Foto: WP

Die 39-Jährige verkaufte zunächst ihre handgefertigten Produkte an einige Geschäfte in der Innenstadt sowie an den Sauerlandtourismus und auf Märkten in der Region.

„Viele Leute wollen ja ein persönliches Andenken an den Urlaub haben. Vorher war das hier schwierig zu finden“, sagt die 39-Jährige.

Irgendwann wurde die Nachfrage dann immer größer - „und ich hatte immer mehr Ideen“, sagt Bianca Dohle und lacht, während sie Artikel auf der Theke zurecht rückt.

Mehr Kunden, mehr Ideen - so kam es dann schließlich zu dem eigenen Ladengeschäft. „Hier kann ich jetzt auf rund 50 Quadratmetern Fläche meine Ideen verwirklichen“, sagt die gelernte Einzelhandelskauffrau.

Sortiment mit Sauerländer Produkten

Im Sortiment hat sie neben ihren in handarbeit gefertigten Artikeln auch Produkte aus dem Umkreis: Kaffee vom Birkenhof, Senf aus Schmallenberg und Attendorn, Dekoartikel, Honig aus Oberkirchen, Pralinen aus Lippstadt, Schnäpse aus der Region und mehr. „Hauptsache mit Sauerländer Charakter.“

Dass die Resonanz auf ihre Arbeit und ihr Geschäft so positiv ist, freut die Besitzerin: „Hier steckt wirklich mein Herzblut drin.“ Mittlerweile kann sie Produkte auf Wunsch auch vor Ort im Laden gravieren lassen. Einige handwerkliche Arbeiten müssen noch zuhause erledigt werden - „zum Beispiel das Zurechtsägen von Hölzern. Das kann ich im Geschäft nicht machen. Mein Freund hilft mir“, sagt die 39-Jährige mit einem Lächeln.