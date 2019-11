Schmallenbergerin meldet ungewöhnliche Unfallflucht

Winterberg/Schmallenberg. Mit einer ungewöhnlichen Begründung hat sich ein Unfallbeteiligter in Winterberg aus dem Staub gemacht. Beteiligt ist eine Schmallenbergerin.

Bereits am Freitag, 22. November, krachten zwei Autos auf der Einmündung des Renauweg in die Astenstraße zusammen. Ein Unfallbeteiligter flüchtete - wie jetzt herauskam - mit einer eigenwilligen Behauptung.

Eine 20-jährige Schmallenbergerin meldete die Unfallflucht am Dienstag auf der Polizeiwache Winterberg. Sie gab an, am 22. November gegen 11.45 Uhr auf der Astenstraße in Richtung Winterberg gefahren zu sein. Als ein Auto aus dem Renauweg einbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Jeder zahlt den eigenen Schaden

Beide Unfallbeteiligten stiegen zunächst aus. Der bislang unbekannte Fahrer gab an, dass sowieso jeder seinen eigenen Schaden zahlen muss. Er setzte sich wieder in sein Auto und flüchtete vom Unfallort.

Der Mann ist etwa 70 Jahre alt und vermutlich Deutscher. Er fuhr mit einem schwarzen BMW mit einem Kennzeichen aus Osnabrück (OS).

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90200 in Verbindung.