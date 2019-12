Mit dem ersten Adventswochenende wird zeitgleich auch die Saison der Adventsmärkte eingeläutet. Zum Auftakt gab es direkt drei größere Märkte im Stadtgebiet, die zahlreiche Besucher anlockten.

Lenne-Werkstätten

Am vergangenen Wochenende fand in den Schmallenberger Lenne-Werkstätten der jährliche vorweihnachtliche Adventsmarkt statt. Wie in den drei Jahren zuvor wurden die Besucher des Marktes von Schmallenbergs größten Adventskalender begrüßt, bei dem die Fenster des Hauptgebäudes der Werkstätten sich in die Kläppchen das Adventskalenders verwandelten.

Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt 1 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 21 Lenne-Werkstätten in Adventsmarkt verwandelt In den Schmallenberger Lenne-Werkstätten wurde die Adventszeit eingeläutet. Hier ein paar Fotos. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Passend zum Adventskalender und zum ersten Advent wurde erstmalig vor den Werkstätten ein riesiger Adventskranz aufgebaut. Rund um den Adventskranz waren dann die 16 weihnachtlich dekorierte Verkaufsstände aufgebaut die mit allerlei Leckereien und verschiedenen adventlichen Dekorationen und Geschenkideen aufwarten konnten. „Dieses Jahr findet der Markt erstmals an zwei Tagen statt“, erklärte Marc Brüggemann der Geschäftsführer der Lenne-Werkstätten. „Es ist einfach mal ein Versuch und für uns ist es kaum Mehraufwand.“ Der Versuche schien geglückt zu sein, denn bereits am Samstagnachmittag fanden sich zahlreiche Besucher bei trockenem, teilweise sogar sonnigen Wetter an der Werkstätten ein.

Für die Besucher gab des in diesem Jahr neben den Ständen und Buden auch wieder ein buntes Rahmenprogramm. So trat zum Beispiel der hauseigene Lenne-Chor und die Trommelgruppe auf und für die Kleinen kam der Nikolaus zu Besuch.

Winterwunderland

Winterwunderland Bad Fredeburg 2019 Foto: Philipp Wegener

In Bad Fredeburg findet in diesem Jahr zum ersten Mal ein Adventsmarkt rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle statt. Das Motto des Marktes lautet „Winterwunderland in Bad Fredeburg“. Am Sonntag und an den kommenden Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr.

Besuch im Fredeburger Winterwunderland 1 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 24 Besuch im Fredeburger Winterwunderland Das Winterwunderland rund um dem Erlebnishof Schmidt-Mühle in Fredeburg ist eröffnet. An den Adventswochenenden öffnet der Markt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Foto: Philipp Wegener Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der Adventsmarkt besteht nicht nur aus einfachen Ständen und Buden, sondern auch aus zwei großen Zirkuszelten. An den Ständen und in den Zelten kann man sich mit Kaffee oder Glühwein aufwärmen oder an so mancher Leckerei naschen.

Auch der traditionelle Weihnachtsbaum- und Weihnachtsdekoverkauf fehlt im Winterwunderland nicht. Da sich die ca. 20 Stände und Buden des Marktes in Zelten befinden oder überdacht sind, ist er nahezu witterungsunabhängig.

„Die Idee mit dem Weihnachtsmarkt habe ich schon seit mehr als fünf Jahre“, erklärte Peter Schmidt vom Erlebnishof Schmidt-Mühle. „Jetzt mit den richtigen Partnern konnte ich diese Idee endlich verwirklichen.“ Die Partner die Peter Schmidt gefunden hat sind der Bad Fredeburger Gewerbe und Touristik Verein (Fredeburg g.u.t.), der Verein Lächelwerk aus Schmallenberg sowie der Mitmachzirkus Manegentraum. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher.

Niedersorpe

Der Adventsmarkt in Niedersorpe war ein Erfolg. Bei Minustemperaturen wurden in rund 30 dekorierten Hütten künstlerische und weihnachtliche Dekorationen und Produkte ausgestellt und verkauft. Auch kulinarisch kamen die Besucher des Weihnachtsmarkt bei Kuchen und Glühwein auf ihre Kosten.