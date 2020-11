Schmallenberg. Das Opfer wird beraubt, gefesselt und zurückgelassen: Die Fahndung nach einem der Verdächtigen läuft nach einem Überfall in Schmallenberg.

Nach einem Raubüberfall in Schmallenberg verfolgt die Polizei eine erste Spur. Sie hat die Personalien eines Verdächtigen - nur ist nicht bekannt, wo er sich aufhält. Die Fahndung läuft.

Mittwoch, 17 Uhr: Die Polizei wird zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kirchplatz gerufen. Ein 20-jähriger ist in seiner Wohnung ausgeraubt und gefesselt zurückgelassen worden. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Zuwanderer.

Nach Angaben des gebürtigen Pakistaners war gegen 6 Uhr ein Bekannter mit zwei fremden Männern zu der Wohnung gekommen. Der Bekannte bedroht den Mann mit einem Messer. Anschließend fesseln die drei Täter den 20-Jährigen mit Kabeln und klebten seinen Mund mit Klebeband ab. Sie entwendeten Bargeld, es handelt sich um einen dreistelligen Betrag, und sein Smartphone.

Drei Männer aus Pakistan

Anschließend flüchten die Täter aus der Wohnung. Gegen 12.30 Uhr kann sich das Opfer zumindest von den Fußfesseln befreien und in einer Nachbarwohnung anklopfen. Der Mann ist leicht verletzt, muss aber nicht zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei wird erst Stunden später verständigt.

Daraufhin rücken ein Streifenwagen und die Spurensicherung an dem Mehrfamilienhaus an. Zu einem möglichen Motiv sagt das Opfer gegenüber den Beamten nichts. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass der Raub nicht zufällig in der Wohnung des 20-Jährigen passiert ist. „Wir wissen bisher aber nicht, worum es geht“, sagt Pressesprecher Holger Glaremin.

Bei den drei Tätern handelt es sich vermutlich ebenfalls um Männer aus Pakistan. Die wichtigste Spur: Der Bekannte des Opfers, der an dem Überfall beteiligt war, hatte bis vor einiger Zeit selbst in Schmallenberg gelebt. Die anderen beiden Männer sind unbekannt. Es gibt eine ungefähre Personenbeschreibung.

Hinweise an die Polizei

Die Polizei hofft, dass das Trio aus den drei Männern in Schmallenberg aufgefallen ist. Sie bittet um Hinweise. Wer konnte am Mittwochmorgen drei Verdächtige im Bereich des Kirchplatzes beobachten? Welches Auto wurde von den Männern benutzt? Konnte sich jemand ein Kennzeichen merken?

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in zu setzen Verbindung.