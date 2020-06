Schmallenberger Geschäfte in den Ferien durchgehend geöffnet

Die Schmallenberger Geschäfte wollen in den Ferien durchgehend öffnen. Das regt die Werbegemeinschaft Schmallenberg an.

Schmallenberg. Mit erweiterten Öffnungszeiten wollen die Schmallenberger Geschäftsleute den Besuchern entgegen kommen. Die Konkurrenz im Blick ist Winterberg.

Die Werbegemeinschaft Schmallenberg will die hohe Zahl der Feriengäste in den NRW-Sommerferien nutzen und in diesen sechs Wochen mittags durchgehend öffnen. Das sei in der Mitgliederversammlung angeregt und mehrheitlich abgestimmt worden, so Geschäftsführer Reiner Luig.

Hoffen auf mehr Umsatz

Der Grund: Da die Kundenfrequenz nach Corona noch nicht die alte ist, hoffe man so auf bessere Geschäfte. Auch die Hotels würden informiert, damit sie ihre Gäste nach Schmallenberg schickten. „Bisher verweisen diese zum Einkaufen eher nach Winterberg, da dort mittags geöffnet ist.“

Luig ist optimistisch, dass die Urlaubsregion Deutschland und gerade auch das Sauerland dieses Jahr deutlich stärker frequentiert werden. „Viele unternehmen Tagesausflüge, um einfach mal was anderes zu sehen und wieder ein Stück Normalität zu erleben. Wo sollte das besser möglich sein, als in unserem wunderschönen Schmallenberg.“

Keine Einkaufstage im September und Herbst

Gleichzeitig kündigte er an, dass die Einkaufstage zur Schmallenberger Woche definitiv nicht stattfinden werden. Auch der Herbsteinkauf werde mit großer Wahrscheinlichkeit ausfallen, da Großveranstaltungen derzeit bis Ende Oktober untersagt sind. „Wie es mit dem Candlelight-Shopping und dem Weihnachtsmarkt aussieht, bleibt abzuwarten.“ Da man nicht wisse, was überhaupt möglich sei, seien die sechs Wochen eine gute Gelegenheit, Präsenz zu zeigen und Umsatz zu generieren.