Wuschelige Frisur, ein leichter Unterbiss, lange Ohren, weit auseinanderstehende schwarze Knopfaugen - das ist Otti, eins von zwei Lamas auf dem Hof von Karina und Adam Filusch in Kückelheim. Neben Otti und Lama Edelbert gibt es auf dem Hof noch die Alpakas Nils, Chico und Sammy. Eine bunte und ganz unterschiedliche Truppe, die oft neugierig am Zaun steht, wenn Besucher vorbeikommen.

Denn sie können mit den Tieren spazieren gehen - auch Fotoshootings und Geburtstagspartys oder Hochzeiten mit den Tieren bietet das Schmallenberger Ehepaar an. Besonders ist auch: Aus Alpaka-Keratin und der Alpaka-Wolle werden Seifen, Kissen und Bettdecken hergestellt. Die Produktion ist aufwendig - „aber dafür sind die Produkte zu 100 Prozent natürlich und gerade Bettdecken und Kissen haben besondere Eigenschaften“, sagt das Ehepaar.

Angebote erst seit letztem Jahr

Alpaka Sammy Foto: Laura Handke

„Vor einigen Jahren kam es dazu, dass Alpakas und Lamas auf unseren Hof und in mein Herz einzogen“, sagt Karina Filusch und lacht. Die ersten Tiere kamen 2013 auf den Hof der gelernten Heilpädagogin (mit Zusatzausbildung in der tiergestützten Pädagogik). Im Laufe der Jahre eignete sich das Ehepaar viel Wissen über die besonderen Tiere an.

„Eigentlich hatten wir die Alpakas geholt, um unsere Weideflächen zu bewirtschaften“, sagt Adam Filusch. Der Grund: Alpakas sind pflegeleicht, sehr geländegängig und richten durch ihre weichen Hufe keine Trittschäden an.

Erst später kamen die Lamas Otti und Edelbert dazu. Seit 2017 leben die Tiere in der Gruppe wie heute auf dem Hof, erst seit Mai 2019 bietet das Ehepaar Spaziergänge in Kückelheim, Fotoshootings und die Alpaka-Produkte an.

Einmal pro Jahr müssen die Tiere geschert werden, da sie im Sommer sonst an Überhitzung sterben würden. Das Scheren übernimmt Adam selbst, denn ganz leicht ist das nicht: „Zum Vergleich: Ein Scherermesser reicht bei einer Schafherde für rund 20 Tiere, bei Alpakas wenn man Glück hat für eins“, sagt er und lacht.

Nils (links), Chico und Edelbert (rechts) Foto: Laura Handke

Die Tiere müssen dafür fixiert werden, um Verletzungen zu vermeiden. Nach gut einer halben Stunde ist die Wolle ab - sie Wolle ist antiallergisch, hat thermische Eigenschaften, und kann 30 Prozent des Gewichts an Feuchtigkeit aufnehmen. Sortiert wird sie dann nach Qualität und Tier. Die Rohwolle schickt das Ehepaar nach Mecklenburg-Vorpommern, wo sie bearbeitet wird.

Denn aus der Alpakawolle wird das Keratin gewonnen, das für die Seifen benötigt wird - aus der „B-Qualität-Wolle“, sagt Adam. Sie stammt von den Beinen oder dem Unterbauch der Tiere. Von der übrigen Wolle - der „A-Qualität“ - können Decken (Sommer, Winter, Ganzjahr) und Kissen mit Füllung hergestellt werden.

„Der Vorteil ist, dass sich keine Stauhitze bildet und die Hitze entweicht. Man schwitzt und friert also nicht.“ Sie können auf Bestellung beim Paar abgeholt werden.

Die Kernseife mit Alpaka-Keratin gibt es vorrätig in Kückelheim - sie ist ohne Duftstoffe und komplett natürlich. Außerdem gibt es weitere Sorten wie Lavendel oder Bierseife.

Spaziergänge, Partys, Fotoshootings

Aus dem Keratin werden Seifen hergestellt Foto: Laura Handke

Der Verkauf der Produkte ist für die Familie noch ein Nebengeschäft. Am besten gebucht sind die Spaziergänge mit den Tieren, Fotoshootings, oder Feiern.

„Wir fahren entweder hin oder man kann bei uns auf dem Hof feiern“, erklärt Karina. Noch ist es eine kleine Farm, die aber nach und nach mit Sicherheit wächst!“, sagt Adam Filusch.

Denn die Tiere haben sich schnell einen festen Platz im Herzen der Schmallenberger erkämpft - „und an unserer Freude wollen wir auch andere teilhaben lassen“, betont Karina. Besonders wichtig ist es ihnen, für die Spaziergänge familienfreundliche Preise anzubieten.

„In anderen Gebieten ist es sehr teuer. Aber weil wir selbst eine Familie haben, wollen wir, dass auch ein Ausflug in einer Großfamilie möglich ist, ohne das Budget zu sprengen.“

Im Fokus steht dabei auch immer das Wohlergehen der Tiere: „Wir achten natürlich darauf, dass es für sie nicht zu viel wird und gehen maximal mit Gruppen mit zehn Teilnehmern“, erklärt sie.

Auch das Privatleben darf nicht zu kurz kommen - dementsprechend finden an einigen Wochenenden auch keine Spaziergänge statt. „Wir versuchen aber immer, mit den Leuten die mitwollen eine Lösung zu finden. Denn für uns gibt es nichts Schöneres als wenn die Besucher unseren Hof mit einem Lächeln - und hoffentlich mit Wissen über die Tiere - wieder verlassen“, ist sich das Ehepaar einig.