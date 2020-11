Schmallenberger Brandstifter bespuckt und tritt Polizisten

Schmallenberg. Der Grund für das brennende Auto vom Samstag steht fest: Brandstiftung. Der Schmallenberger Täter randalierte bei seiner Festnahme.

Am vergangenen Samstag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße „Breite Wiese“. Bereits während der Anfahrt hatten die Feuerwehrkräfte eine starke Rauchmeldung feststellt, vor Ort trafen sie auf einen Pkw, der neben einer Lackiererei in Vollbrand stand. Mit Schaum und unter Atemschutz wurde der Pkw vom Schmallenberger Löschzug gelöscht.

Jetzt steht auch fest, wie es zu dem Brand kommen konnte. Denn Zeugen konnten zur Tatzeit einen 23-jährigen Mann auf dem Parkplatz beobachten. Dieser flüchtete in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle. Im Rahmen der direkt eingeleiteten Polizeifahndung konnten die Beamten den Täter auf dem Tankstellengelände antreffen.

Polizisten fesselten Täter

Mit der anschließenden Kontrolle zeigte sich der junge Schmallenberger nicht einverstanden. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, durchsuchten ihn die Beamten nach Ausweispapieren. Hiergegen wehrte sich der Schmallenberger. Er ließ sich zu Boden fallen und trat gegen die Beine der Beamten. Diese fesselten ihn. Hierbei spuckte er einem Polizisten ins Gesicht.

Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. In der Polizeiwache Meschede wurde dem stark alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Alkoholtest hatte zuvor einen Wert von über zwei Promille ergeben. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde der Mann nach erfolgter Ausnüchterung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.