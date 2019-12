Schmallenberg: Weihnachtsmarkt mit guter Stimmung eröffnet

Am Freitag startet der 35. Schmallenberger Weihnachtsmarkt. Rund 50 Stände warten auf die Besucher. Eine Übersicht zum Programm am Wochenende.

Schmallenberg. Der 35. Schmallenberger Weihnachtsmarkt wurde am Freitagnachmittag um 16 Uhr eröffnet: Zahlreiche Besucher zog es zu diesem Anlass zur St.-Alexander-Kirche in der Kernstadt. Der Weihnachtsmarkt findet noch am Samstag (11 bis 22 Uhr) sowie am Sonntag (11 bis 19 Uhr) statt. Insgesamt gibt es 50 Hütten und Stände. Das Programm in der Übersicht.

Programm Samstag in Schmallenberg

11:00 Uhr Öffnung des Weihnachtsmarktes, 14 bis 14.30 Uhr Grundschule Schmallenberg, 14.30 bis 15 Uhr Autoren-Lesung, 15 bis 17.30 Uhr Jugendblasorchester Schmallenberg, 16 Uhr der Nikolas besucht den Weihnachtsmarkt, 19:30 bis 21:30 Uhr WellBlech. Der Weihnachtsmarkt endet um 22 Uhr.

Programm Sonntag in Schmallenberg

11 Uhr Öffnung des Weihnachtsmarktes, 14.30 bis 15 Uhr Autoren-Lesung, 15.30 bis 18 Uhr Accordia Fleckenberg, 16 Uhr der Nikolas besucht den Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt endet am Sonntag um 19 Uhr.

Zusätzlich öffnen an diesem Tag viele Geschäfte in der Schmallenberger Kernstadt.