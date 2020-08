Schmallenberg: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Schmallenberg. Erneut hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer ereignet. Bei Schmallenberg wurde dabei ein 66-Jähriger aus Netphen getötet.

Bei einem Verkehrsunfall im Schmallenberger Stadtgebiet ist ein Motorradfahrer getötet worden.

Zusammenstoß beim Überholen

Der 66-Jährige aus Netphen war am am Mittwoch um 17.55 Uhr auf der Landstraße 928 von Bracht aus in Richtung Lennestadt-Gleierbrück unterwegs gewesen. Laut Polizei in Meschede beabsichtigte er, auf annähernd gerader Strecke einen vorausfahrenden 15-Tonnen-Lkw mit Anhänger zu überholen. In gleicher Höhe mit dem Fahrzeuggespann des 22-jährigen Mannes aus Lennestadt prallte er dann auf der Fahrspur des Gegenverkehrs mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Lennestadt zusammen. Der 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle

Eine Berührung mit dem Lkw fand nicht stand. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Streckenabschnitt musste für zweieinhalb Stunden gesperrt werden.