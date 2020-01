Schmallenberg. „Auf ein Bier“ trafen sich Schmallenberger in der Kletterhalle. Forderungen an die Stadt wurden laut: Es geht um Gewerbeflächen und Investitionen

Schmallenberg: SUZ fordert neue Gewerbeflächen und D-Arzt

Auf Einladung der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft (SUZ) sowie der Freizeitwelt Sauerland kamen über 200 Bürgerinnen und Bürger Schmallenbergs „Auf ein Bier“ zusammen. Der SUZ-Vorsitzende, Heinz-Josef Harnacke, gab einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und Schmallenbergs. Deutschland habe noch nie so viele Beschäftigte wie in 2019 gehabt. Fast 45,5 Mio. Menschen seien als Erwerbstätige registriert, die Arbeitslosenquote liegt in Deutschland bei 5, in Schmallenberg sogar nur bei aktuell 2,7 Prozent.

Auch hier sei der Konjunkturaufschwung der letzten 10 Jahre zu spüren, „immerhin haben sich die Gewerbesteuereinnahmen in diesem Zeitraum fast verdoppelt, auf ca. 14 Millionen Euro.“ Dennoch mache der derzeitige Konjunkturabschwung auch vor Schmallenberg nicht Halt. Die Stadt halte jedoch mit niedrigen Gebühren und Steuern für die Einwohner und die Gewerbetreibenden dagegen.

Kritik geäußert

Harnacke äußerte aber auch Kritik. „Wir benötigen mehr Wohnraum, besonders in Schmallenberg und Bad Fredeburg. Die Stadt muss außerdem dringend neue Gewerbeflächen ausweisen, sonst sind weitere Unternehmensentwicklungsmöglichkeiten/ Unternehmensansiedlungen nicht mehr gewährleistet.“ Des Weiteren weise die Gesundheitsversorgung erhebliche Defizite aus. Wartezeiten bei Ärzten werden immer länger.

„Es fehlen einfach zusätzliche Ärzte. Das MVZ hat immer noch keinen D-Arzt, um die Nachsorge bei Arbeitsunfällen zu erfüllen. Immerhin arbeiten hier ca. 10.500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte.“ Die Notfallversorgung könne kaum erfüllt werden, da die Rettungssanitäter bei ihren Einsätzen teilweise viel Zeit aufwenden müssten, um freie Plätze in den Krankenhäusern zu finden.

Krankenhaus Grafschaft weiter ausbauen

„Um hier Entlastung herbeizuführen, muss das gut geführte Krankenhaus in Grafschaft weiter ausgebaut werden. Die Stadt Schmallenberg ist finanziell kerngesund, so dass die erste Priorität sein sollte, finanzielle Mittel in die Gesundheitsversorgung zu investieren“. Der ländliche Raum dürfe nicht vernachlässigt werden. „SUZ hat im Bereich Pflegenotstand mit allen Pflegedienstleistern der Stadt innerhalb eines Jahres eine Pflegeschule ins Leben gerufen. Anhand der Realisierung sieht man: Gemeinsam kann man viel erreichen.“

Der stellvertretende Bürgermeister, Alfons Brüggemann, wies auf die Vorzüge Schmallenbergs hin, nach denen Bürger rund 500 Euro weniger Abgaben zahlen, als Einwohner anderer Kommunen des HSK. Sowohl Trinkwassergebühren, Abfallkosten, Kosten für die Grundsteuer B oder auch die Kindergartenbeiträge seien hier kreisweit die niedrigsten.

Landrat hält überraschend eine Rede

Als Überraschung des Abends richtete auch Landrat Dr. Karl Schneider spontan einige Worte an die Anwesenden. Er dankte insbesondere dem Ehrenamt, ohne welches das gesellschaftliche Leben so nicht funktionieren würde. Auch er bestätigte die gute wirtschaftliche Entwicklung im HSK. Hinsichtlich der Gesundheitsversorgung bezogen auf die Fortführung des Krankenhauses Winterberg, konnte er noch keine konkreten Ergebnisse mitteilen.

Bei einem gemeinsamen Besuch im Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft konnte sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann über die Leistungsfähigkeit der Klinik informieren. Mit dem neuen Stationsanbau für die Geriatrie biete das Krankenhaus nun auch spezialisierte Altersmedizin an. Der Austausch unter den Bürgerinnen und Bürgern stand im Fokus des Abends. „Auf ein Bier hat sich im Veranstaltungskalender der Stadt Schmallenberg als ein Fest für alle etabliert“, freuen sich die Veranstalter, SUZ und die Freizeitwelt Sauerland.