Schmallenberg: Stadt tritt Bündnis gegen Motorradlärm bei

Schmallenberg/Oberkirchen. Nach den positiven Erfahrungen wird die B 236 in diesem Jahr erneut für Motorradfahrer gesperrt. Die Stadt ist außerdem einem Bündnis beigetreten

Nach den positiven Erfahrungen im letzten Jahr wird die B 236 zwischen Oberkirchen und Albrechtsplatz auch in diesem Jahr an Wochenenden und Feiertagen für den Motorradverkehr gesperrt (wir berichteten). Die Sperrung gilt wieder in Fahrtrichtung Albrechtsplatz und ist zeitlich auf die Hauptsaison April bis Oktober begrenzt.

Gute Ergebnisse in Testphase

Die erstmalig angeordnete Verkehrsbeschränkung hatte sowohl bei den Verkehrsunfallzahlen als auch bei den Lärmbelästigungen zu erfreulichen Entwicklungen geführt, so dass die im vergangenen Sommer erprobte Pilotphase wiederholt wird. Ziel ist hier nach wie vor eine nachhaltige Senkung der Motorradunfälle und die Reduzierung des Motorradlärms.

Mit dem gleichen Ziel ist im Frühjahr 2019 die bundesweite Kampagne „Silent Rider“ ins Leben gerufen worden. Neben zahlreichen Städten und Gemeinden aus Deutschland ist auch die Stadt Schmallenberg diesem Bündnis im Oktober 2019 beigetreten.

Die Kampagne hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Motorradlärm unter einem einheitlichen Auftreten möglichst vieler Akteure in den Fokus zu rücken. Insbesondere sollen politische Voraussetzungen für härtere Sanktionen von vorsätzlichen Manipulationen am Motorrad herbeigeführt werden.

Der Verein Silent Rider möchte alle Motorradfahrer zu einer verantwortungsbewussten Fahrweise ermutigen und zu einem rücksichtsvollen Umgang mit Anwohnern, Touristen und anderen Verkehrsteilnehmern aufrufen.

Zu diesem Zweck hat der Verein eine Online-Petition ins Leben gerufen und bietet unter www.silent-rider.de/unterstuetzer/ allen Interessierten die Möglichkeit zur Unterstützung der Kampagne. Alle Informationen zur Initiative können auf der Internetseite abgerufen werden.