Schmallenberg. Insgesamt 15 Schmallenberger Kirchengemeinden, Friedhofskapellenvereine und Bruderschaften erhalten Geld für würdige Bestattungen.

Schmallenberg: Sparkasse spendet 10.000 Euro für Friedhöfe

Mit einer Spendensumme von 10 000 Euro unterstützt die Sparkasse Mitten im Sauerland die Instandhaltung von Friedhofskapellen und Leichenhallen in der Region Schmallenberg. Es gibt viele verschiedene Arten zu trauern, Abschied zu nehmen und nahe stehende Menschen – oder auch ganz fremde – zu bestatten. Zu den Orten der Erinnerung und der Begegnung zählen für viele Menschen auch außerhalb der Kirche die Friedhofskapellen.

Aufgabe der Gemeinden

An den Friedhofskapellen und Leichenhallen müssen regelmäßig Reparaturen vorgenommen werden. Sei es, dass bei einem Sturm Ziegel vom Dach geflogen sind, sei es, dass die Farbe an den Innenwänden anfängt abzublättern. Die Bauunterhaltung ist Aufgabe der Kirchengemeinden und immer häufiger auch von gemeinnützigen Friedhofskapellenvereinen.

„Und an dieser Stelle unterstützen wir das bürgerschaftliche Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor Ort“, so Peter Vogt, Vorstandsmitglied der Sparkasse. Für Bernhard Halbe, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Mitten im Sauerland ist wichtig, dass auch nach der Fusion die zahlreichen Projekte und Initiativen vor Ort und in der Region mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse gefördert werden können. „Unsere Sparkasse ist und bleibt regional verwurzelt. Davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger“, erläutert Halbe.

Freude über Spende

Über eine Spende der Sparkasse Mitten im Sauerland freuen sich die Katholischen Kirchengemeinden St. Cyriakus Berghausen, St. Cosmas und Damian Bödefeld, St. Hubertus Dorlar, St. Georg Bad Fredeburg, St. Lambertus Kirchrarbach, St. Gertrud Oberkirchen, St. Joseph Obersorpe, St. Blasius Westfeld, St. Peter und Paul Wormbach, die evangelische Kirchengemeinde Gleidorf, die Friedhofskapellenvereine Bracht , Fleckenberg, Grafschaft, Holthausen-Huxel. sowie die St. Sebastian Bruderschaft Niedersorpe.