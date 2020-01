Schmallenberg: Skigebiet Hunau bis auf Weiteres geschlossen

Das Skigebiet Hunau in Bödefeld ist ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Das teilten die Verantwortlichen in den sozialen Netzwerken mit. Grund dafür ist der nachlassende Schnee und der anhaltende Regen sowie erhöhte Temperaturen. Auch die Aussichten auf Winter sind nicht vielversprechend.

Rodelhang und Skihütte geschlossen

„Der Rodelhang und die Skihütte sind wieder geschlossen. Der Regen heute hat der Piste den Rest gegeben. Die Aussichten auf Winter sind leider auch nicht vielversprechend“, heißt es dazu auf der Seite vom Hunaulift in Bödefeld.

Nach der ersten Freude über Neuschnee zum Jubiläum im Dezember und wenigen weiteren Öffnungstagen, an denen das Förderband lief und der Rodelhang für Besucher geöffnet war, sind die Aussichten aktuell nicht vielversprechend. Für Kunstschnee durch Schneekanonen ist es bereits zu warm, Neuschnee ist vorerst nicht in Sicht.

Ausblick auf das Wetter am Wochenende

Auch wenn sich zumindest zeitweise kältere Luft bemerkbar macht – auch aktuell zeigt sich die Großwetterlage nur bedingt winterlich. Aufziehende Wolken bringen seit Freitag Regen und bei Temperaturen, welche selbst in den höheren Lagen auf rund 4 Grad steigen, liegt die Schneefallgrenze bei deutlich über 1000 Meter Höhe. Am Samstag sinkt diese dann aber ab, denn besonders um die Mittagszeit und am Nachmittag überquert eine Schauerfront die Region.

Oben am Rothaarkamm kann sich mit diesen Niederschlägen eine dünne Schneedecke von 2-4 Zentimetern bilden, in den Tälern bleibt es abgesehen von einigen Schneeflocken in den Schauer weiterhin wenig winterlich. Der Sonntag bringt dann unter einem neuen Hoch erneut eine Wetterberuhigung mit. Nach einer frostigen Nacht steigen die Temperaturen meist auf Werte um 2 Grad an.