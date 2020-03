Mitte März, die Saison ist fast vorbei - und die Öffnungstage in Schmallenbergs Skigebieten lassen mehr als zu wünschen übrig. Der richtige Winter blieb aus. Grund zur Sorge für die Zukunft sehen die Liftbetreiber aber nicht. Ein Blick auf die Saison.

Hunaulift

Am Hunaulift lief die Saison alles andere als zufriedenstellend - mit 16 Öffnungstagen. „Die Saison war schlecht. Da kann man nicht viel schön reden. Auf unserer 50-Jahrfeier habe ich gesagt, dass wir von mindestens 40 Saisontagen ausgehen, dass man aber auch damit rechnen muss, dass es eine Saison mit sechs oder weniger Tagen wie in 1987/88 geben kann“, so Betriebsleiter Christian Lingemann. https://www.wp.de/staedte/meschede-und-umland/schmallenberg-schlechte-saison-fuer-skiliftbetreiber-id228699087.html

Zuletzt so wenig Schnee wie in diesem Jahr hatte es in Bödefeld im Kyrill-Jahr gegeben. „Als alteingesessenes Skigebiet blicken wir aber optimistisch nach vorne. Grüne Winter gab es in jedem Jahrzehnt“, betont Lingemann auch. Und ergänzt: „Am 27. Februar war ein sehr schöner Flutlichtabend bei 100 Prozent Naturschnee.“

Höhenlift

„Diese Saison hatten wir bisher leider keinen einzigen Tag geöffnet, wir haben zwar die paar kalten Nächte zur Schneeproduktion genutzt, nur leider waren die Kätefenster zu kurz um ausreichend Schnee zu produzieren“, sagt Christian Jungblut vom Schmallenberger Höhenlift. Wann es zuletzt so wenig Schnee gab? „In der Saison 2013/2014 hatten wir nur einen Betriebstag, und in der Saison 2007/2008 hatten wir nur 6 (22 bis 27. März)“, so Jungblut weiter.

Ebenso wichtig wie der Naturschnee sei aber auch eine längere Kälteperiode, um Maschinenschnee zu produzieren. Mit Blick in die Zukunft sagt er: „Wo die Reise hin geht weiß man nie. Wir sehen aber für die nahe Zukunft jetzt nicht schwarz. Nach unseren Aufzeichnungen hat es immer mal Jahre gegeben die nicht optimal für den Wintersport gewesen sind.“

Hohe Lied

Das Skigebiet Hohe Lied blickt ebenfalls auf eine Saison ohne Öffnungstage. „Die letzten 10 Jahre sind in unserer Höhenlage schon sehr schlecht geworden. Ausreißerwinter mit viel Naturschnee sind mittlerweile die Ausnahme - wie 2017“, sagt die Familie Hellermann. Und: „Wir haben uns nicht umsonst von der Hälfte unserer Schneekanonen getrennt. Jetzt sehen wir, das war die richtige Entscheidung.“ Die Familie wolle sich nun mehr auf den Sommerbetrieb ausrichten. Einige Sachen seien schon umgesetzt worden „und die laufen bereits sehr gut“. Andere Dinge seien aktuell noch in Planung.

Aufgeben wollen sie nicht: „Als staatlich geprüfter Optimist blicke ich immer mit viel Enthusiasmus und Freude auf alles was kommt. Es wird nicht schlechter, sondern anders.“ Wichtig sei, irgendwann eine Entscheidung zu treffen und neue Ideen umzusetzen. „Wenn man nicht mutig ist und sich Stillstand gönnt, ist das meistens das Ende. Klar wird nicht immer alles, was man anfängt ein Erfolg. Trotzdem heißt es immer wieder aufstehen, planen, anfangen und das Ziel im Auge behalten.“

Das heiße für die Familie nicht, dass der Lift geschlossen werde - er solle aber in Zukunft anderweitig genutzt werden. „So sind dann auch noch Ausreißerwinter mit viel Schnee im Skigebiet herzlich willkommen.“

Langlaufzentrum Westfeld

Im Langlaufzentrum in Westfeld lief der Winter zwar nicht so, wie erwünscht, „aber wir hatten trotzdem Glück.“ Das Langlaufzentrum konnte rund 40 Tage die Loipen für Besucher öffnen. „Es hätten auch deutlich mehr werden können. Da haben uns technische Probleme aber leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Somit sei die Saison zwar nicht übermäßig schlecht gelaufen, zufrieden sei man damit aber auch nicht. „Grund zur Sorge ist das für uns nicht. Seit 2005 hatten wir schon zwei Mal ähnlich schlechte Jahre. Das gehört eben dazu und kann sich genauso gut nächsten Winter wieder ändern.“ Generell beobachtet der Verein aber, dass immer mehr Menschen Spaß am Langlauf finden - „und das freut uns natürlich.“

>>>HINTERGRUND<<<

An durchschnittlich 70 Tagen konnten Skigebiete im Sauerland mit künstlicher Beschneiung im vergangenen Jahr öffnen. Mit 107 Betriebstagen war das Winterberger Skiliftkarussell wieder Spitzenreiter, gefolgt vom Skigebiet Ruhrquelle und Willingen mit je knapp über 80 Öffnungstagen. Der Hunaulift kam auf 48 Skitage und lag damit etwas unter dem Schnitt für beschneite Skigebiete.