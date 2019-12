Bad Fredeburg. Am Montag rückt die Feuerwehr zum Seniorenheim in Bad Fredeburg aus: Fehlalarm. Die Zahlen der Vorfälle steigen - und beschäftigen die Feuerwehr

Schmallenberg: Immer mehr Fehlalarme beschäftigen Feuerwehr

Am frühen Montagmorgen ist die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg zu einem Seniorencentrum in Bad Fredeburg alarmiert worden. „Automatische Brandmeldung“, lautete das Einsatzstichwort für die Rettungskräfte.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich dabei um einen Fehlalarm handelt - die Einsatzkräfte konnten schnell wieder abrücken. „Allein für Bad Fredeburg war das in diesem Jahr der 49. Fehlalarm durch eine Brandmeldeanlage“, heißt es dazu von der Feuerwehr - und es gibt weitere Fälle im Stadtgebiet.

Zahl der Fehlalarme steigt

Fehlalarme geschehen immer häufiger. Ob es dabei einen Zusammenhang gibt ist unklar: „Oft ist die technische Ursache nicht zu klären“, so die Feuerwehr weiter. Generell schwanken die Zahlen von Jahr zu Jahr - tendenziell gebe es aber immer häufiger Fehlalarme, „weil es immer mehr Anlagen gibt.“ So gab es im Jahr 2018 für den Löschzug Bad Fredeburg insgesamt 33 Fehlalarme (mit BMA), in diesem Jahr bereits 49.

Trotzdem rückt die Feuerwehr auch bei jeder „automatischen Brandmeldung“ aus: „Eine Brandmeldeanlage wird wegen eines besonders hohen Gefahrenpotenzials gesetzlich vorgeschrieben, um ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr zu ermöglichen. Der Alarm steht einem Notruf gleich“, so Feuerwehrsprecher Ralf Fischer. „Ein verzögertes Ausrücken wäre grob rechtswidrig und könnte im Zweifel zu einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung führen.“