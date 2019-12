Schmallenberg. Seit Wochen gab es Probleme an der Esso Tankstelle in Schmallenberg. Jetzt hat sie wieder normal geöffnet - mit neuer Pächterin.

Schmallenberg: Esso-Tankstelle hat wieder geöffnet

Seit Wochen gab es Probleme an der Esso-Tankstelle zwischen Schmallenberg und Fleckenberg: Die Zapfsäulen waren defekt, Kunden konnten nicht mehr tanken (wir berichteten). Jetzt kam die gute und lang erhoffte Nachrichten: Der Betrieb der Esso läuft seit Mittwochnachmittag wieder normal: Die Zapfsäulen funktionieren und auch der Shop hat wieder geöffnet. Es gibt nach Informationen dieser Zeitung eine neue Pächterin: Iris Sabine Schönhaar Carbone.

Zapfsäulen waren Wochen defekt

Kurzzeitig hatte am Dienstag und am Mittwoch auch auch der Shop der Tankstelle geschlossen, dieser hatte zuvor - trotz defekter Zapfsäulen - weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Auf eine erste Anfrage dieser Zeitung vor rund einer Woche wollten sich sowohl die vorherigen Pächter, als auch die Echo Tankstellen GmbH mit Sitz in Hamburg, die für den Betrieb von Esso-Tankstellen zuständig ist, nicht äußern. Zu diesem Zeitpunkt hing an allen Zapfsäulen ein Zettel mit der Aufschrift „defekt“; und das mehrere Wochen.

Schmallenberger Tankstelle öffnet mit neuer Pächterin

Eine weitere schriftliche Anfrage zur kurzzeitigen Schließung des Shops, blieb vom ehemaligen Pächter ebenfalls unbeantwortet. Folgende Fragen hatten wir an den Betrieb gestellt: Was ist der Hintergrund für die Schließung des Esso-Shops in Schmallenberg? Wann können Kunden damit rechnen, dass die Zapfsäulen wieder funktionieren und der Betrieb normal läuft? Wird es einen neuen Pächter für die Tankstelle geben? Darum hatte es Spekulationen im Stadtgebiet gegeben. Die Hintergründe für die Probleme bleiben unklar.

Am Mittwochabend kam dann die positive Nachricht für die Schmallenberger: Die Tankstelle hat wieder normal geöffnet - und wird ab jetzt von einer neuen Pächterin betrieben.