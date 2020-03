Ordnung ist ihr halbes Leben: Elke Douven (53) ist mit ihrem Büroservice bereits seit dem Jahr 2010 in Schmallenberg selbstständig. Wieviel Papier die gelernte Fremdsprachensekretärin bis heute in der Hand hatte, kann sie nicht mehr beziffern. Doch ihre Liebe für das Material ist geblieben. Im Interview mit dieser Zeitung erzählt sie über ihren Beruf und die Büroorganisation.

Frau Douven, Ihre Wurzeln liegen in Schmallenberg. Doch lange Zeit waren Sie beruflich in verschiedenen Regionen unterwegs. Was brachte sie 1992 zurück?

Elke Douven: Mit 17 Jahren zog es mich erst einmal fort aus Schmallenberg. Damals entschloss ich mich, eine Ausbildung als „Fremdsprachensekretärin“ in Oberbayern zu machen und arbeitete danach von 1985 bis 1992 im Rhein-Main-Gebiet für unterschiedliche Unternehmen im Büro. Doch dann, während einer Heimreise, lernte ich in Schmallenberg meinen Mann kennen. Nach fünf gemeinsamen Jahren im Raum Frankfurt kehrten wir 1992 wieder in unsere Heimat nach Schmallenberg zurück, fanden beruflich neue Aufgaben und wohnen heute in einem Haus mit Garten in Oberkirchen.

2010 haben Sie sich mit „Douven Büroservice“ selbstständig gemacht. Doch was ist ein Büroservice?

Einfach ausgedrückt: Ich mache alles, was mit Büroarbeit und Schriftverkehr zu tun hat. Für verschiedene Kleinbetriebe und Selbstständige übernehme ich die Aufgaben einer Bürokauffrau. Darunter fällt die Büroorganisation, wie zum Beispiel das Anlegen einer einheitlichen Struktur und diverser Ablagen für interne Unterlagen. Der gesamte Schriftverkehr, ob auf Papier oder digital, wird von mir erfasst, gepflegt und verwaltet. Außerdem bereite und sortiere ich Belege vor, wie zum Beispiel für den Steuerberater. Ebenso wer keine Zeit und Lust hat, 500 Werbebriefe einzutüten, ist bei mir an der richtigen Stelle (lacht).

Sie haben richtig Spaß an Ihrem Beruf. Was ist der Grund?

Ich liebe das Papier einfach (lacht). Ein Leben ohne kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem komme ich immer wieder mit neuen Menschen und ihren Aufgaben in Kontakt. Ob es der Handwerker von nebenan ist oder der Gasthof aus dem nächsten Ort – meine Aufgaben bleiben interessant und vielfältig.

Ein Sprichwort lautet: „Ordnung ist das halbe Leben“. Doch wie sieht das allgemein fürs Büro aus?

Nur wer einen ordentlichen Schreibtisch hat, kann seinen Betrieb auch ordentlich überwachen. Das kann mit wenigen Schritten erreicht werden. Anfangs schon damit, wenn man auf dem Schreibtisch mehrere Ablagefächer anlegt, zum Beispiel mit Beschriftungen für „Eingang, Ausgang, Bezahlt und Unbezahlt“. Außerdem sollten Ordner gut beschriftet werden, so dass Dokumente schnell zu finden sind.

Gilt das auch für Dateiordner im Computer?

Zu viele Dateien in einem einzigen Ordner sind sehr unübersichtlich. Am besten werden neue Unterordner angelegt, wenn nicht mehr alle Dateinamen eines Ordners gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Papier oder digital: Wo liegt der Trend?

Momentan gibt es noch viel Papierverkehr. Das liegt daran, dass viele (meist ältere) Unternehmer diese Art bevorzugen, weil sie den Umgang damit gelernt und sich daran gewöhnt haben. Doch der Trend geht immer mehr in eine papierlose Zukunft. Die jüngere Generation kennt es bereits nicht mehr anders.