Schmallenberg: Drohne vor Schlafzimmerfenstern gesichtet

Westfeld. In Schmallenberg Westfeld wurde auf mindestens zwei Grundstücken eine Drohne beobachtet, die vor Schlafzimmerfenstern auf Erkundungstour war...

Am 5. Mai wurde im Waldemeiweg eine Drohne beobachtet, welche auf mindestens zwei Grundstücken flog und dabei offensichtlich in die Fenster filmte oder fotografierte. In einem Fall handelte es sich dabei um das Schlafzimmer einer Frau. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.