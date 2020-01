Schmallenberg. Das Bergdorf Liebesgrün wird wieder mit HolidayCheck „Gold Award“ ausgezeichnet- trotz großem Umbau dieses Jahr. Große Freude bei Betreibern

Schmallenberg: Bergdorf Liebesgrün erneut ausgezeichnet

Nachdem das Bergdorf Liebesgrün den HolidayCheck Award bereits mehrfach erhalten hatte wurde es jetzt zum zweiten Mal in Folge mit dem HolidayCheck „Gold Award“ ausgezeichnet! „Ein großes Dankeschön geht an alle Gäste, die uns so großartig bewertet haben und natürlich auch an unser super Team. Nur mit einem so starken und motivierten Team ist eine solche Leistung möglich“, heißt es dazu.

Gutes Bewertungsergebnis

Das großartige Bewertungsergebnis freue die Betreiber in diesem Jahr besonders, „weil wir mit der Großbaustelle und dem Bau von drei neuen Nestern, fünf Bergchalets und der Restauranterweiterung durchaus schwierige Rahmenbedingungen für einen erholsamen Urlaub hatten“.

Trotzdem waren die Gäste sehr zufrieden, wie das Bewertungsergebnis es zeigt.

Das Bergdorf liegt im Gold Award Ranking in Nordrhein-Westfalen auf Platz 1. Auch im Bereich Familienurlaub erreicht es einen der vorderen Plätze.