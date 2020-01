Meschede/Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis war es insgesamt eine ruhige Silvesternacht, meldet die Polizei in Meschede. In Meschede wurde ein 39-Jähriger aggressiv.

Schlägerei in Meschede in der Silvesternacht

68 Einsätze meldet die Polizei in Meschede nach der Silvesternacht aus dem ganzen Kreisgebiet - das sind weniger als in den Vorjahren. Die Polizei spricht von einer insgesamt ruhigen Nacht. In Meschede wurde sie zu einer Schlägerei gerufen.

Schlägerei an der Lagerstraße

In Eversberg ist die Feuerwehr in die Straße Unterm Baumhof ausgerückt. Dort brannten um 1.05 Uhr in einem Carport mehrere Mülltonnen: Größerer Schaden konnte hier verhindert werden. Der größte Schaden im Kreis entstand in Olsberg in der Silvesternacht beim Brand eines Wohnhauses.

In Meschede ereignete sich gegen 2.15 Uhr eine Schlägerei an der Lagerstraße: Hier war ein 39 Jahre alter Mann aus Meschede auf sechs junge Erwachsene getroffen, die auf dem Weg von einer Party in die Stadt unterwegs waren. Der 39-Jährige wurde aggressiv, es kam zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf er auch einem aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen haben soll. Angeblich soll der Mann auch ein Messer gezogen haben. Die Polizei ermittelt.

Auf der B 55 von Eslohe in Richtung Cobbenrode hatte sich an Silvester ein Unfall ereignet: Auf Eisglätte geriet ein 61 Jahre alter Mann aus Lennestadt in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Darin wurde die Beifahrerin leicht verletzt.