Scheibe zerstört: Polizei sucht Bad Fredeburger Randalierer

Die Polizei sucht in Bad Fredeburg nach einer Gruppe Jugendlicher, die erst gegen einen Zigarettenautomaten traten, dann vor der Polizei flüchteten und eine Fensterscheibe zerstörten.

Am Dienstag gegen 2 Uhr meldete eine Zeugin in Bad Fredeburg vier Personen, welche gegen einen Zigarettenautomaten in der Hochstraße traten und schlugen. Der Automat wurde jedoch nicht beschädigt. Im Rahmen der Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung auf drei jugendliche Männer sowie ein Mädchen.

Flucht Richtung Schützenstraße

Als die Gruppe die Polizei bemerkte, flüchtete sie durch den Park in Richtung Schützenstraße. Kurz darauf hörten die Beamten das Zerbersten einer Scheibe. Bei der Nachschau fanden die Polizisten eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem Tabakgeschäft auf der Straße „Im Ohle“.

Diese wurde mit einer Kurzhantel eingeschlagen. Eine weitere Fahndung nach den Jugendlichen blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.