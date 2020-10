Sauerland Motobikes: Erfolg mit Online-Handel und Reimporten

Ein neuer Motorradhändler kommt nach Meschede: Sauerland Motobikes zieht von Bestwig in die Geschäftsräume von Zweirad Engel in Enste. Rolf Klüh und Timo Castro erläutern ihr Geschäftsmodell, erklären, warum es so erfolgreich ist und wie sie es in Meschede noch ausbauen wollen.

„Sauerland Motobikes war immer vor allem ein Online-Handel“, erklärt Gründer Rolf Klüh. Als kleiner Betrieb ohne große Kosten gab er günstige Einkaufspreise für die „Gebrauchten“ weiter. Ein Angebot, auf das offenbar viele gewartet hatten. Der Bestwiger, selbst gelernter Kfz-Mechaniker und leidenschaftlicher Motorradfahrer, war so erfolgreich, dass er 2009 seinen Job bei Busch aufgab. Weil das Unternehmen weiter wächst, seit rund zwei Jahren verkauft Sauerland Motobikes im Wiemecker Feld auch neue Maschinen, wechselt die Firma nun nach Meschede, Bestwig soll als Lager erhalten bleiben.

Vorteile als freier Händler

„Als ich hörte, dass Günther Engel aufhören will, habe ich mit Timo Castro überlegt, Ladenlokal und Kundenstamm zu übernehmen.“ Allerdings auf ihre Weise:. „Wir handeln ausschließlich mit Gebrauchten und EU-Neufahrzeugen. Dadurch sind wir nicht auf einen Vertragshändler angewiesen, wie Engel es war“, erklärt Klüh. „Wir können verkaufen, was wir wollen und was die Kunden wünschen.“

Ab 4. Januar gibt es also in Enste unter anderem Honda und Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Triumph und Kymco, Maschinen jeder Bauart und Größe. Eine große Auswahl für Kunden und Händler. „Vertragshändler werden ziemlich geknebelt“, so Klüh. „Sie haben Vorgaben, wie sie ihren Laden einrichten und dass sie eine bestimmte Menge an Kleidung abnehmen.“ Ein undankbares Geschäft, findet auch Timo Castro. „Viele Kunden kommen nur zum Anprobieren und bestellen den Kombi anschließend im Internet.“ Darauf hat das Team von Sauerland Motobikes keine Lust. „Bei uns gibt es neben den Maschinen nur Technik und Zubehör.“

Hersteller aller Marken kann Rolf Klüh verkaufen, weil er auch neue Modelle aus der EU importiert. Foto: Privat

Klüh nennt einen weiteren Vorteil: „Ich kann herstellerunabhängig beraten. Wenn Sie einen Yamaha-Roller kaufen wollen, können Sie ihn bekommen“, erklärt er und schiebt augenzwinkernd nach, „aber wahrscheinlich würde ich Ihnen zu einem anderen Modell raten.“

Auch Reparaturen sind in Enste weiter möglich. Denn Werkstatt-Leiter André Kraas wird mit nach Meschede wechseln. Daneben bietet Sauerland Motobikes an, Motorräder den Winter über am Wiemecker Feld einzulagern, so gehen sie erst nach Reinigung und Frühjahrs-Check wieder auf die Straße. „Es gibt viele Biker, die das gern nutzen, weil sie ihre Motorräder sonst unter einer Haube überwintern lassen müssten“, weiß Kraas.

Verkauf von Pedelecs und E-Bikes

Selbst Fahrräder wird es in Zukunft in der Straße Zum Rohland 3 geben, allerdings ausschließlich Pedelecs und E-Bikes. „Der Name Motobikes soll ja schließlich weiter stimmen“, sagt Klüh und lacht. Dafür wird ein weiterer Mitarbeiter eingestellt, der die Kunden berät und die Zweiräder auch wartet und repariert.

Doch das wichtigste Standbein der Sauerland Motobikes bleibt der Online-Handel. Nur etwa 20 Prozent der Maschinen setzt der Betrieb im Sauerland ab, den Rest deutschlandweit. „Viele Kunden bekommen wir gar nicht zu Gesicht“, erzählt Anja Klüh, eine zentrale Lage fürs Ladenlokal sei daher völlig unwichtig. „Wer zu uns kommt, weiß, was er will.“

Sauerland Motobikes Bestwig wechselt nach Meschede. Kfz-Mechatroniker André Kraas in der Werkstatt. Foto: Privat

Das Geschäft boomt - und das schon länger. „Die Käufer werden jünger, seitdem die Hürden für den Führerschein gesenkt wurden“, erklärt Klüh. Auch Corona habe nicht geschadet, im Gegenteil: „Die Leute konnten nicht wegfahren und haben sich offenbar Motorrad-Träume erfüllt.“ Einige Kunden sagten das auch, erzählt Timo Castro: „Ein Paar hat die Rücküberweisung für die Aida-Reise direkt in ein Motorrad investiert.“

>>>HINTERGRUND<<<

Rolf Klüh, 56 Jahre alt und gelernter Kfz-Mechaniker, war lange bei Busch als Messtechniker beschäftigt, bevor er sich 2009 selbstständig machte.

Partner Timo Castro (33) kam 2015 ins Geschäft, weil er für Sauerland Motobikes Fahrzeuge nach Deutschland importierte.

Der gelernte Notfallsanitäter war bis 2017 hauptberuflich an der Rettungswache Brilon beschäftigt, Anfang 2020 stieg er mit in die Geschäftsführung ein.

André Kraas (28), Kfz-Mechatroniker aus Arnsberg übernimmt die Werkstattleitung, wie zuvor in Bestwig.

Anja Klüh ist gelernte Zahntechnikerin. Die 27-jährige Tochter von Rolf Klüh kümmert sich um die Buchhaltung.

Eigene Motorräder haben die Klühs und Timo Castro nicht. „Was uns gefällt, das fahren wir.“