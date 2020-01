Russischer Komik-Star tritt überraschend in Meschede auf

Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit in Meschede hat es in der Stadthalle einen ungewöhnlichen Auftritt gegeben: Der russische Komiker Jewgeni Petrossjan war zu Gast.

Seit fast 60 Jahren auf der Bühne

Er gilt als einer der größten Komiker Russlands und steht seit fast 60 Jahren auf der Bühne. Geboren in Baku, in Aserbaidschan, war bereits zu Zeiten der damaligen UdSSR ein Superstar in seinem Land. In jungen Jahren war er in Amateurtheatern sowie Clubs und Kulturhäusern zu sehen. Nach der Schule zog er nach Moskau und trat professionell auf.

Zwischen 1969 und 1989 arbeitete Petrossjan als Conférencier im Staatlichen Orchester. Er rat mit verschiedenen anderen Komikern bei Bühnenshows und in Fernsehsendungen auf. In den 1990ern und 2010er-Jahren moderierte Petrossjan im staatlichen TV wöchentliche Sendungen.

Auftritt komplett in russischer Sprache

Rund 250 Besucher waren zu der Veranstaltung in Meschede gekommen und verbrachten einen Abend, an dem eine Lachsalve der anderen folgte. Der Auftritt fand komplett in russischer Sprache statt. Dass er auch mit beinahe 75 Jahren nichts von seinem Humor verloren hat, zeigte Petrossjan eindrucksvoll auf der Bühne in Meschede und begeisterte sein Publikum.