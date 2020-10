Rinderherde sorgt für weiteren Tag Vollsperrung der K40

Eslohe. Die ausgebüxten Rinder in der Gemeinde Eslohe sind immer noch nicht gesichert. Sie haben die Ruhe weg - und der Halter offenbar auch.

Eine ausgebüxte Rinderherde in der Gemeinde Eslohe hat Autofahrern einen weiteren Tag Vollsperrung der K40 beschert. Die Kreisstraße ist auch am heutigen Donnerstag aus Sicherheitsgründen weiterhin für den Verkehr tabu.

Versprechen nicht eingelöst

Grund: Laut Ordnungsamt hatte der Halter vom Niederrhein es entgegen seiner Versprechungen nicht geschafft, die elf Tiere komplett einzäunen zu lassen. Ordnungsamtsleiter Georg Sommer geht aber davon aus, dass die Strecke im Laufe des morgigen Tages endgültig wieder frei sein wird. Immerhin handele es sich bei der K40 zwischen Wenholthausen und Büemke nicht um eine Hauptverkehrsader. Ein Ärgernis sei die ganze Geschichte natürlich dennoch.

Ein großer Radius steht den Tieren laut Sommer ohnehin nicht mehr zur Verfügung, seit die Feuerwehr am Dienstagabend im Einsatz war. Durch das Aufstellen eines Zaunes könnten die Rinder eigentlich nur noch zwischen Weide und angrenzendem Wald pendeln. Die Gefahr, dass die Tiere auf die K40 laufen, ist laut Sommer sehr gering. Weil es aber eben ein Restrisiko gebe, habe man gemeinsam mit dem Hochsauerlandkreis entschieden, die Vollsperrung weiterhin so lange aufrecht zu erhalten, bis die Tiere zum Abtransport an den Niederrhein bereit sind.

Vor allem beim Zusammentreiben bestehe laut Sommer die Gefahr, dass die dann aufgescheuchten Rinder erneut das Weite suchen. Aktuell stehen die Tiere - wie auch am Mittwoch - in aller Seelen Ruhe grasend auf der Weide. Weil es dort genug zu Fressen gibt, ist Sommer ziemlich entspannt. Er denke nicht, dass sie diesen reich gedecktem Tisch freiwillig verlassen würden.