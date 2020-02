Brand Reiste: Kleidercontainer in Flammen - Feuerwehr alarmiert

Reiste. Einsatz für die Löschgruppe Reiste: Ein Kleidercontainer stand in Flammen. Die Feuerwehrleute rückten aus.

Während des Dienstabends der Löschgruppe Reiste am Dienstag wurden die Feuerwehrleute um 21.38 Uhr zu einem Einsatz alarmiert. Im Weißbruch in Reiste stand ein Kleidercontainer in Flammen.

Unter Pressluftatmung

Mit einem Strahlrohr wurde unter Pressluftatmung der Container abgelöscht.

Um den brennenden Inhalt besser abzulöschen können, wurde der Kleidercontainer mit Gewalt geöffnet und die Kleidersäcke wurden auseinander gezogen.

Nach etwa 30 Minuten war Einsatzende.