Razzia in Eversberg - Polizei aus Meschede sucht Drogen

Eversberg. Die Polizei aus Meschede hat eine Durchsuchung in Eversberg vorgenommen. Die Beamten waren auf der Suche nach Drogen.

Oliver Eickhoff

Überraschender Zugriff in Eversberg: Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei aus Meschede umfangreiches Material sicher.

100 Gramm Marihuana

Drogenfahnder haben eine Razzia in Eversberg vorgenommen: Sie durchsuchten ein Haus in der Mittelstraße - mit Erfolg. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, hatte die Aktion bereits am 24. Oktober stattgefunden. 100 Gramm Marihuana konnten sichergestellt werden.

Ermittelt wird gegen einen 26-Jährigen. Er wird verdächtigt, die Drogen in seinem Elternhaus deponiert zu haben. Ihm droht ein Verfahren wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Kokain nimmt zu

Marihuana ist einer der am meisten sichergestellten Drogen im Hochsauerlandkreis, gefolgt von Amphetaminen. Was die Polizei beobachtet: Zunehmend ist auch Kokain im heimischen Raum im Umlauf. Die Drogen stammen meistens aus dem Ruhrgebiet oder den Niederlanden. Marihuana wird zunehmend auch in eigenen illegalen Plantagen im Sauerland angebaut.