Einsatz der Feuerwehr in Berge: Dort hatte es gebrannt am Mittwochmorgen.

Löschgruppen Rauch in Berge - Feuerwehr löscht Kleinstbrand ab

Berge. Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Berge: Dort war Rauch aufgestiegen. Die Löschgruppen wurden am Morgen alarmiert.

Ein Kleinstbrand hat sich am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr in Berge ereignet. Die Löschgruppen Berge und Visbeck rückten an die Olper Straße aus.

In Höhe der Alten Zollstation standen nach Angaben der Polizei Gartenabfälle in Flammen. Zuvor war Rauch gesehen worden. Die Gartenabfälle wurden von den Einsatzkräften abgelöscht.