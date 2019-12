Meschede. In Meschede hat sich in der Nacht zum Montag ein Raubüberfall ereignet. Der Täter flüchtete mit einem Transporter.

In der Nacht zum Montag hat sich in Meschede ein Raubüberfall ereignet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autoteile ausgeliefert

Es ist 5.15 Uhr, als ein Transporter in der Jahnstraße am Rand der Fahrbahn stoppt. Der 64-jährige Fahrer aus Bottrop liefert Autoteile aus. Er möchte zu einem Betrieb an der Stelle - als plötzlich ein Unbekannter die Tür aufreißt und den Mann aus dem Citröen Jumpy zieht. Der Täter fährt mit dem Lkw davon.

Wie die Polizei rekonstruiert, wird das Fahrzeug in Richtung Eversberg gesteuert. In den Morgenstunden gegen 7 Uhr wird es abgestellt auf der Wehrstapeler Straße, unmittelbar vor der Autobahnauffahrt Bestwig, gefunden.

Nach ersten Angaben sind keine Gegenstände entwendet worden. Im Fahrzeug waren Ersatzteile geladen. Der Lkw wurde von der sichergestellt.

Hinweise an die Polizei

Vom Täter fehlt jede Spur. Eine Beschreibung konnte das Opfer nicht gegen, weil der Überfall blitzschnell erfolgte. Bei dem Sturz aus dem Transporter wurde der Fahrer leicht verletzt. Hinweise an die Polizei unter 0291 / 90200.