Randalierer versucht in Meschede in Haus einzudringen

Meschede. Ein Randalierer hat in Meschede versucht in ein Haus einzudringen. Der Fall ist merkwürdig. Die Polizei ermittelt.

Schock in den Nachtstunden: Ein Mann schlägt an einem Wohnhaus in der Ritter-Freseken-Straße in Meschede plötzlich eine Scheibe ein. Es handelt sich allerdings nicht um einen Einbrecher, sondern um einen Randalierer.

Keinerlei Bezug

Bemerkenswert an diesem Vorfall, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr ereignete: Der Mann hatte keinerlei Bezug zu den Bewohnern in dem Gebäude. Er stammt aus Arnsberg. Die Polizei nahm ihn fest. Die Beamten stellten fest, dass der Randalierer deutlich betrunken war. Er musste die Nacht in der Zelle verbringen.

Eingeleitet wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.