Randale am Hennesee bei Meschede - Polizei ermittelt

Meschede. Zerstörte Lampen und ein geplünderter Kiosk: Die Polizei ermittelt nach diesen Taten am Hennesee bei Meschede.

In der Berghauser Bucht am Hennesee sind mehrere Lampen an einem Fußweg beschädigt worden. Außerdem wurde dort in einen Kiosk eingebrochen. Hier wurden verschiedene Gegenstände entwendet.

Der Tatzeitraum liegt am 1. November zwischen 1 und 17 Uhr. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, ist nach Angaben der Polizei ein Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.