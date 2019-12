Grafschaft. Die Geriatrie im Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft ist ausgezeichnet worden. Geschäftsführer Stefan Schumann sieht sich bestätigt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Qualitätssiegel fürs Fachkrankenhaus Grafschaft motiviert

Über zwei besondere Auszeichnung freut sich Stefan Schumann, Geschäftsführer des Fachkrankenhauses Kloster Grafschaft: über die Aufnahme in den Bundesverband Geriatrie und die entsprechende Zertifizierung. Schumann: „Beides ist eine Bestätigung für die gute Arbeit alle Mitarbeiter an den Patienten und das motiviert uns, immer besser zu werden.“

Stefan Schumann, Geschäftsführer Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft in Schmallenberg freut sich über die Bestätigung. Foto: Privat / WP

Start der Arbeit in Grafschaft 2018

Erst im Januar 2018 hatte die akut-geriatrische Fachabteilung in Grafschaft ihre Arbeit aufgenommen. In der Mitgliederversammlung am 27. November wurde sie jetzt in den Bundesverband Geriatrie aufgenommen. Vorausgegangen war eine Visitation der Einrichtung durch Vorstandsmitglieder des Bundesverbandes, die alle Aufnahmekriterien prüften.

Lob der Patienten

„Doch unsere Zielsetzung geht weiter“, betont Schumann. „Mit unserem Neubau Geriatrie und einem hochmotivierten Team wollen wir Maßstäbe setzen.“ Am 28. November habe daher ein Zertifizierungsaudit durch ein externes Zertifizierungsunternehmen stattgefunden.

„Es ist geschafft und gelungen!“, freut sich der Geschäftsführer nun. Das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft darf das Qualitätssiegel Geriatrie tragen, die so Schumann, „höchste Auszeichnung für eine Geriatrie in Deutschland“. Schumann sieht darin das Lob vieler Patienten und deren Angehörige bestätigt, die „in den höchsten Tönen über die hervorragende Behandlung in unserem Hause sprechen.“