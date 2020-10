Nächste Woche ist die Sauerlandwoche im Fernsehen - und dabei ist dann auch Wenholthausen zu sehen. Im Sender Kabel 1 wird endlich aufgelöst, wie das Hotel Haus Hochstein beim Gastronomie-Wettbewerb „Mein Lokal, Dein Lokal“ abgeschnitten hat.

Vorgeschmack auf die Sauerlandwoche bei Kabel 1

Küchenchef und Hotelier Thomas Hochstein kennt das Ergebnis schon, darf es aber noch nicht verraten - schließlich sollen die Zuschauer ja erst einmal die Spannung genießen. Aber er macht schon mal Geschmack auf die Woche und deutet zumindest schon einmal an: „Ich bin guter Hoffnung.“ Von Montag bis Freitag ist nächste Woche jeweils ein Gastronom aus dem Sauerland Gastgeber für die anderen vier Mitstreiter, um sie für sich einzunehmen. Am Donnerstag, 22. Oktober, sind Thomas und Brigitte Hochstein an der Reihe - dann wird ausgestrahlt, was im Juli das Kabel-1-Team bei ihnen aufgenommen hat.

Ab 17.55 Uhr heißt es am Donnerstag: Einschalten! Im Hotel Hochstein ist dann quasi Public Viewing. Die Küche öffnet dann nicht wie gewohnt um 18 Uhr, sondern erst nach der Sendung ab 19 Uhr: Erst wird fern gesehen. Getränke für die Zuschauer gibt es vorher schon: Es haben sich Stammtische und Stammgäste dafür angesagt, um mit Hochsteins mitzufiebern. Thomas Hochstein ist auch schon aufgeregt: „Wir freuen uns riesig darauf. Wir haben auch noch nichts gesehen.“

„Die Kollegen haben alles aufgegessen“

Einen Indikator gibt es schon, dass die Sterne für Hochsteins gut stehen könnten. Denn der Küchenchef hat genau beobachtet: „Die Kollegen haben alles aufgegessen, die Teller waren leer. Das ist ein Zeichen, dass sie zufrieden gewesen sind.“ Nein, aufzuessen ist eben keine Selbstverständlichkeit bei diesem Wettbewerb - das weiß er, wenn er die Dreharbeiten für die Sauerlandwoche Revue passieren lässt.

Aufgetischt hat er an seinem Gastgebertag Zanderfilet auf mediterranem Gemüse und hausgemachte Gnocchi - ein Gericht, das auch Starkoch Mike Süsser bei seinem Besuch im Vorfeld in Wenholthausen mitkochte und testete. Süsser ist das Gesicht dieser Serie, Kommentator und der neutrale Juror – und „ein toller Typ“, begeistert sich Thomas Hochstein. Viel Spaß habe der Dreh mit ihm gemacht.

Hochstein verzichtet in seiner Küche vollständig auf Fertigprodukte, es wird alles selbst gemacht: „Fertigprodukte braucht man auch nicht. Wir haben schließlich so schönes Gemüse und so schöne Kräuter hier. Damit bekommt man alles hin, was man haben will. Den Rest muss man über gute Fonds und Saucen herbeiholen. Da braucht man keine Fertigpülverchen und so etwas.“

Wie Kochshows Gewohnheiten ändern

Seine vier Kollegen durften sich bei ihrem Besuch in Wenholthausen Gerichte à la carte aussuchen, einer von ihnen testete auch das Zanderfilet. Die anderen wählten ein Neuseelandfilet mit gebratenen Champignons, das Filetsteak Camargue, Knoblauch-Spaghetti mit gebratenen Garnelen. Es war gutes Wetter, Hochstein konnte sich als Familienbetrieb präsentieren - „meine Eltern waren einmal mit am Tisch, das wird hoffentlich auch gezeigt“.

Profi Thomas Hochstein rümpft nicht die Nase über Kochshows im Fernsehen, im Gegenteil: „Kochshows haben für die Gastronomie eine ganze Menge gebracht“, sagt er. Die ganze Branche mit ihrer Vielfalt sei dadurch in den Blickpunkt geraten.

Hochstein merkt es selbst bei seinen Kochkursen, die er seit über 20 Jahren gibt - und wie sich dabei die Besucher verändert haben: „Wenn die Leute heute kochen, dann möchten sie das auch zelebrieren. Durch die Kochshows sind wir in ein gutes Licht gerückt worden: Die Leute sehen Kochen inzwischen als schönen Zeitvertreib und als Genuss an.“ Die Ansprüche seien gestiegen: „Ich finde das gut so.“

Mein Lokal, Dein Lokal: „Eine Wahnsinns-Gemeinschaft“

Dem Gewinner bei der Sauerlandwoche von „Mein Lokal, Dein Lokal“ winkt als symbolischer Preis ein goldener Teller. Weitaus höher ist der Image-Gewinn für die Teilnehmer - „niemand kann sich schließlich 50 Minuten Sendezeit im Fernsehen kaufen“, meint Hochstein. 1 bis 1,5 Millionen Zuschauer hat die Sendung pro Tag. Und erst nach den Aufnahmearbeiten hat Thomas Hochstein selbst gemerkt, wie riesig die Fangemeinde dieser Koch-Daily-Soap tatsächlich ist: „Das ist eine Wahnsinns-Gemeinschaft, selbst hier in Wenholthausen. So viele haben mich darauf angesprochen, dass sie die Sendung immer sehen würden.“

>>>HINTERGRUND<<<

Mike Süsser ist durch die Show „Die Kochprofis“ bei RTL II bekannt geworden. Er ist in Norddeutschland aufgewachsen, machte in Burg-Dithmarschen seine Ausbildung zum Koch.In Salzburg erhielt er mit dem Restaurant „Buberlgut“ 16 G ault-Millau-Punkte.

Neben dem Haus Hochstein aus Wenholthausen sind in der Sauerlandwoche von „Mein Lokal, Dein Lokal“ vom 19. bis 23. Oktober dabei: Troll´s Brauhaus Medebach, Bei Möppi Winterberg, MØ- Restaurant am Möhnesee, Ess-Bahnhof Grevenbrück.