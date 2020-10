Die Herbstferien stehen vor der Tür. Viele europäische Reiseziele wurden zum Risikogebiet erklärt und sicherlich ist der Urlaub ins Ausland für den ein oder anderen erneut ausgefallen. Ja, das mag frustrierend sein, aber im Sauerland können sich Daheimbleibende sehr glücklich schätzen. Wir haben mit einigen Unternehmern rund um und auf dem See über die Corona-Saison gesprochen und geben Tipps für die Herbstferien. Dazu haben wir eine Verlosung.

Wassersport Hennesee

Stand-Up-Paddeling am Hennesee. Foto: Archiv

Den ganzen Sommer über haben Petra und Thomas Piechkamp vom Wassersport Hennesee im Akkord Stand-Up-Paddleboards vermietet und Kurse gegeben.

„Entgegen unserer Erwartungen lief es wirklich bombig“, sagt Thomas Piechkamp. Das kleine Wassersport-Zentrum in der Berghauser Bucht, gleich unter dem H1, führt eigentlich seine Frau Petra, nach Feierabend sind die beiden aber gemeinsam vor Ort und kümmern sich um die Wassersportler.

„In diesem Sommer waren auf jeden Fall mehr Einheimische bei uns als zuvor, das hat man auf jeden Fall gemerkt“, berichtet Thomas Peichkamp und freut sich über den Zuspruch aus der Region.

H1 am See

Andre Wiese am H1 in der Badebucht in Meschede Foto: Jürgen Kortmann

Als direkter Nachbar der Piechkamps kann man bei André Wiese im H1 am See von morgens bis abends genießen und einen schönen Aufenthalt mit Seeblick haben. Der Vollblut-Gastronom aus Meschede blickt aktuell mit gemischten Gefühlen auf Herbst und Winter.

Über das bisherige Corona-Sommer-Geschäft möchte er nicht beklagen, wenn sich auch die Corona-Auflagen laut Wiese auf die Service-Qualität ausgewirkt haben: „Pro Tisch dauert das Desinfizieren und das Begleiten der Gäste zum Platz zwar nur wenige Minuten, da ich aber nicht extra dafür mehr Personal einsetzen kann, dauert es dafür an anderer Stelle schon mal etwas länger.“

Schwer im Magen liegen ihm auch die vermeintlich ausfallenden Weihnachtsfeiern, die sein Geschäft im Winter sonst belebt haben. „So schön der Sommer auch war, die Krise nicht weg, das beschäftigt mich einfach jeden Tag.“

Welcome-Hotel am Hennesee

Das Welcome-Hotel am Hennesee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Aus einem anderen Winkel kann man einige hundert Meter weiter von der Terrasse des Welcome Hotels aus den Hennesee bestaunen. Andreas Behrmann führt dort seit 2018 die Geschäfte und hat in diesem Sommer eine Achterbahnfahrt erlebt. Nachdem die Buchungslage zuletzt wieder zufriedenstellend gewesen sein, kam Mitte September die nächste Hiobsbotschaft: Einige Regionen Hollands wurden zum Risikogebiet erklärt und die ersten

Stornierungen der sonst zahlreichen holländischen Gäste flatterten herein. „Alles in allem bin ich aber positiv gestimmt und auch sehr zufrieden mit der Buchungssituation für die Herbstferien“, sagt Andreas Behrmann. Im Corona-Sommer hat er einen größeren Anteil deutscher Urlauber als in den Vorjahren vernommen.

Personenschifffahrt Hennesee:

Alexa und Helmut Kreienbaum an der Schiffsglocke der MS Hennesee. Foto: Christina Schröer

Alexa und Helmut Kreienbaum schippern seit fast 25 Jahren jeden Sommer täglich mit ihrem Ausflugsdampfer über den Hennesee. In diesem Jahr wollten sie im Mai, als nahezu keine Gäste mehr zum See kamen, die Flinte ins Korn werfen. „Für fünf Leute hat es sich nicht gelohnt, zu fahren“, erklärt Alexa Kreienbaum.

Doch das Ehepaar überlegte es sich anders und setzte die Saison fort: Mit Erfolg. Die Gäste kamen zurück und obwohl sie aufgrund der geschrumpften Corona-Kapazitäten die ermäßigten Tickets streichen mussten, waren sie an warmen Tagen häufig ausgebucht. Nun wollen sie so lange fahren, wie der Pegel des Sees es zulässt. Höchstens aber bis Ende Oktober, dann gehen die Kreienbaums in die Winterpause.

Hennedamm-Hotel

Das Hennedamm-Hotel der Familie Kotthoff in Meschede. Foto: ws1 / Archiv

Am Fuße des Hennedamms liegt das gleichnamige Hotel der Familie Kotthoff. Vom Hotel aus kann man entweder die Himmelstreppe den Damm hinauf erklimmen oder den Schlangenlinien-förmigen Fußweg gleich hinter dem Hotel nehmen und steht innerhalb von wenigen Minuten (es geht steil bergauf!) am Hennesee. Geschäftsführerin Brigitte Kotthoff sorgt sich im Moment um die Zukunft des Familienunternehmens: Größere Veranstaltungen bleiben aus, für die Herbstferien ist jüngst eine riesige von fast 100 Personen aufgrund von Corona geplatzt.

Dafür freut sie sich über viele Spontanurlauber und die gestiegene Anzahl der Online-Buchungen in den vergangenen Monaten. Den Kopf in den Sand zu stecken kommt für die aber nicht in Frage: Ich überlege immer, wie ich mit neuen Konzepten das Geschäft aufrecht erhalten kann“, sagt Brigitte Kotthoff.

>>> Gewinnspiel

Um den Sauerländern, die die Herbstferien Zuhause verbringen werden, eine Freude zu machen, verlost diese Zeitung gemeinsam mit Wassersport Hennesee, dem H1 am See, dem Welcome Hotel Meschede am Hennesee, der Personenschifffahrt Hennesee und dem Hennedamm Hotel acht aktive oder kulinarische Gewinne, die in den Ferien eingelöst werden können.

Diese Zeitung verlost in Kooperation mit den teilnehmenden Unternehmern am Hennesee viele tolle Gewinne für die Herbstferien. Um zu teilzunehmen, schicken Sie eine E-Mail mit Namen und Telefonnummer an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de mit dem Stichwort „Rund um den See“ und der Aktivität, die sie gerne gewinnen würden. Einsendeschluss ist der 7. Oktober.