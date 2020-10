Ein Polizist zieht seine Pistole: So ist es in Meschede jetzt bei einer Festnahme gewesen.

Kriminalität Polizei zieht Waffe: Diebe in Meschede festgenommen

Meschede. Die Polizei in Meschede muss die Waffe ziehen: Beamte waren zuvor mit einem Messer bedroht worden. Ein Diebstahl war der Grund für den Einsatz.

Zeugen haben am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Fahrraddiebstahl am Schwimmbad in der Le-Puy-Straße bemerkt. Dort konnten daraufhin von der Polizei ein 43-jähriger Mann aus Meschede und eine 43-jährige Frau aus Bergkamen angetroffen werden. Beide hatte zuvor ein Fahrrad gestohlen.

Stark alkoholisiert

Im Zuge der Befragung wurde dem offensichtlich stark alkoholisierten Mann untersagt in seine Taschen zu greifen, da nicht ausgeschlossenen werden konnte das er bewaffnet war. Als er dann plötzlich in seine Tasche griff, wurde er unter Vorhalt der Schusswaffe versucht zu Boden zu bringen.

Der Mann schmiss daraufhin ein zusammengeklapptes Messer weg und wurde festgenommen. Während der Festnahme des Mannes leistete plötzlich die Frau ebenfalls erheblichen Widerstand. Beide wurden zur Polizeiwache Meschede gebracht.

2,5 Promille als Wert

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,5 Promille. Ein Alkoholtest bei der Frau war nicht möglich, weil sie sich weigerte. Daraufhin wurde sie von einem Arzt untersucht und ins Gewahrsam gebracht.