Mit Lockdown und Reisebeschränkungen zog es vermehrt Pedelecs und Motorräder ins Sauerland. Während die Verkehrsunfallzahlen der Polizei das bei Motorradunfällen kaum widerspiegeln, wird es bei den Radunfällen sehr deutlich.

Laut Hubert Sapp, Leiter der Polizeiwache Meschede, hat sich Zahl der verunglückten Kradfahrer kreisweit im Vergleich zu 2019 sogar um 13 Prozent reduziert. Absolut gab es bis zum 31. August 15 verunglückte Kradfahrer weniger. Auch verstarben bis Ende August weniger Motorradfahrer als im Vorjahreszeitraum, statt neun in 2019 waren es vier. „Wir hoffen, dass wir mit unseren Maßnahmen zu diesem Schwerpunktthema weiterhin erfolgreich sind und die Anzahl der Motorradunfälle senken können.“

30 Prozent mehr E-Bike-Unfälle

Bei den E-Bike-Fahrer zeichnen die Zahlen ein anderes Bild. Sapp: „Was die E-Bikes angeht, stellt jeder fest, dass deutlich mehr Radfahrer unterwegs sind als in früheren Jahren; ich glaube, es gibt kaum jemand, der kein E-Bike hat“, sagt Sapp. Dieses „mehr“ an Radfahrern erhöhe auch die Anzahl an kritischen Situationen, gerade bei E-Bikes. „Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Anzahl der verunglückten Radfahrer gegenüber dem Jahr 2019 um rund 30 Prozent gestiegen ist.“ In absoluten Zahlen waren es bis Ende August 38 verunglückte Radfahrer mehr: 2019: 133 und 2020: 171.

Unfallstellen werden ausgewertet

Sapp erläutert: „Wir werten derzeit die Ursachen hierfür aus und betrachten die einzelnen Unfallstellen, um gegebenenfalls bauliche oder regelungstechnische Verbesserungen zu bewirken.“ Er gibt zu bedenken: „Einbezogen in die Statistik sind auch die Unfälle, bei denen Radfahrer ohne jede Fremdeinwirkung zum Beispiel auf Waldwegen oder aufgrund eigener Fahrunsicherheiten gestürzt sind.“

Sapp appelliert an die Radler: „Wir haben im Sauerland gut ausgebaute Radwege und ein beispielhaft ausgebautes Radwegenetz. Wer ein neues E-Bike nutzen will, soll sich zunächst mit der Technik vertraut machen; üben Sie auf abgelegen Straßen oder Flächen und zeigen Sie Ihren schicken Fahrradhelm allen anderen!“